Как будут учиться казахстанские школьники в третьей четверти
Tengrinews.kz
20 декабря 2020, 17:16 | Государство
В ходе заседания Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана стало известно, как будут учиться казахстанские школьники в третьей четверти, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Сообщается, что в целях обеспечения качества обучения по предложению Министерства образования и науки, а также с учетом мнения общественности было принято решение:
- с III четверти учебного года для выпускных классов (9-е, 11-е, 12-е классы) предусмотреть комбинированное обучение (70 процентов предметов - в традиционном формате, 30 процентов - дистанционно) с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований;
- с III четверти учебного года для восполнения потерь в знаниях школьников во внеурочное время организовать индивидуальные консультации в группах не более пяти человек;
- со II семестра возобновить комбинированное обучение студентов первых курсов колледжей и вузов.
Также во время заседания МВК было принято решение с 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года установить запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничных корпоративов.
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