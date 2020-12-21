Приговор в отношении бывшего заместителя руководителя отдела финансирования и финансовой отчетности методического кабинета технического и профессионального образования управления образования Руслана ШУГАЕВА вынесли в СМУС сегодня, 21 декабря.

Он признан виновным по трем статьям УК РК, в том числе в мошенничестве и в подстрекательстве к даче взятки. В итоге судья Алтынай САГИНДЫКОВА назначила ему 10 лет лишения свободы в колонии средней безопасности. Наказание оказалось на год больше, чем то, что просил государственный обвинитель на вчерашних прениях.

- Вина подсудимого в том, что он требовал откат в размере 10% с фирмы-поставщика компьютеров для дистанционного обучения в школах ТОО "Альянс СИ", полностью доказана. Она доказывается показаниями свидетелей, - разъяснила суть приговора судья. - Шугаев попросил свою подругу Олесову открыть депозит, на который менеджер фирмы-поставщика Тамара Янсыбаева скинула 14 млн тенге. Снял деньги знакомый Шугаева Шестаков. 2 млн он оставил себе, остальными безраздельно завладел Шугаев. Доводы о пытках и моральном давление со стороны сотрудников антикоррупционной службы суд признал несостоятельными - в ходе проверки они не подтвердились.

Сагиндыкова также отметила, что при вынесении наказания суд учитывал смягчающие и отягчающие обстоятельства. Смягчающих суд не нашел, к отягчающим, помимо коррупционного преступления, отнес совершение его во время режима ЧП.

Руслана Шугаева арестовали в зале суда, изменив меру пресечения в виде залога в размере 40 млн тенге.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.