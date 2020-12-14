Об этом сегодня, 14 декабря, сообщил «НГ» руководитель отдела госконтроля и охраны водного фонда РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция» Алмат АБЖАНОВ.

Судебному прпоцессу предшествовал конфликт между дачниками и епархией из-за того, что забор преграждал доступ к реке /Фото из архива "НГ"

По его словам, специализированный административный суд в полном объеме удовлетворил исковое заявление к МРО «Костанайская и Рудненская епархия православной церкви Казахстана», которое подала Тобол-Торгайская бассейновая инспекция.

Как пояснил Алмат Абжанов, объекты на берегу Тобола, указанные бассейновой инспекцией в исковом заявлении, согласно решению суда, должны быть снесены, а МРО должно заплатить штраф за несогласованное строительство на этом земельном участке.

Также в отношении МРО вынесено частное определение, поэтому разбираться в правомерности выделения участка будет прокуратура Костаная.



В мае 2020 года дачники ПКСТ «Геолог» обнаружили, что проход к берегу Тобола преграждает двухметровый забор. 22 июля они обратились в госорганы с коллективной жалобой. Им ответили, что огражденный участок принадлежит церкви, а провести проверку нельзя из-за отсутствия руководителя епархии в Казахстане. Но 9 ноября бассейновая инспекция на основании обращения владельца участка в ПКСТ «Геолог» провела проверку по вопросу соблюдения условия водоохранных зон и полос реки Тобол.

Первое заседание по данному делу прошло 7 декабря.

- В ходе внеплановой проверки было выявлено, что данный земельный участок расположен в установленной 100-метровой водоохранной полосе реки Тобол, - сообщил в суде Алмат Абжанов. - При этом, согласно п.п. 5 п. 1 ст. 125 Водного кодекса РК и п.п. 5 п. 1 Постановления областного акимата, в пределах водоохранных полос запрещается предоставление земельных участков под садоводство и дачное строительство.

Бассейновая инспекция считает, что здания на берегу Тобола были построены незаконно /Фото из архива "НГ"

Инспекция установила, что данный участок был распахан субъектом и возведены 5 объектов: крытый металлический навес для хранения сельхозинвентаря (расстояние - 13 м от реки Тобол), помещение для охраны (16 м от реки), санитарное помещение (29 м от реки), навес для хранения дров (43 м от реки) и теплица (25 м от реки). На территории стояли два трактора.

Как отметил Абжанов, правоустанавливающих документов по этим пяти строениям нет, а в инспекцию по согласованию размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на этой территории никто не обращался.

На первом заседании суда юрист МРО Тана СУЛЕЙМЕНОВА заявила: так как раньше на данной территории находилось садоводческое общество «Геолог», то и сейчас здесь могут располагаться строения. Она ходатайствовала об отложении рассмотрения дела на 11 декабря, чтобы получить ответы на эти вопросы. По мнению Сулейменовой, садоводческое хозяйство, скорее всего, раньше пользовалось этой землей. Если строения уже находились в этих полосах до 1 июля 2009 года, то по данному пункту привлечение МРО к ответственности невозможно, считает юрист МРО.

Так как нужные сведения по данному земельному участку 11 декабря в суд не поступили, заседание было перенесено на 14 декабря.

"НГ" попыталась выяснить отношение ответчика к решению административного суда.

- Если МРО решит, мы будем обжаловать решение, - ответила Тана Сулейменова. - Пока мы еще с ним не ознакомились.