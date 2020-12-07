Участок в водоохранной полосе - Иск бассейновой инспекции к епархии православной церкви рассматривает суд в Костанае
Андрей СКИБА
Первое заседание по административному делу прошло в специализированном административном суде Костаная сегодня, 7 декабря, в режиме онлайн. Исковое заявление на МРО «Костанайская и Рудненская епархия православной церкви Казахстана» подала Тобол-Торгайская бассейновая инспекция.
Представитель РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция» Алмат Абжанов готовится к судебному заседанию / Кадр из видео
В мае 2020 года дачники «Геолога» обнаружили, что проход к берегу Тобола преграждает двухметровый забор. 22 июля они обратились в госорганы с коллективной жалобой. Им ответили, что огражденный участок принадлежит церкви, а провести проверку нельзя из-за отсутствия руководителя епархии в Казахстане.
9 ноября бассейновая инспекция на основании обращения владельца участка в ПКСТ «Геолог» провела проверку по вопросу соблюдения условия водоохранных зон и полос реки Тобол.
Инспекция установила, что данный участок был распахан субъектом и возведены 5 объектов: крытый металлический навес для хранения сельхозинвентаря (расстояние - 13 м от реки Тобол), помещение для охраны (16 м от реки), санитарное помещение (29 м от реки), навес для хранения дров (43 м от реки) и теплица (25 м от реки). На территории стояли два трактора.
- Кроме данного участка, в этом садовом обществе расположены какие-то здания и сооружения? - спросила судья Алия ТУГАНБАЕВА.
- Кроме данных пяти строений имеются три полуразрушенных домика, которые, со слов представителя церкви, уже существовали на территории при оформлении участка в аренду, - ответил Алмат Абжанов.
Ранее руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Динара ТУРСЫНБАЕВА в ответе на запрос "НГ" сообщила, что земельный участок в пойме реки Тобол, расположенный недалеко от ПКСТ «Геолог», предоставлен местной религиозной организации (МРО) «Костанайская и Рудненская епархия православной церкви Казахстана» в 2018 году на правах аренды сроком на 3 года. Она отметила, что целевое назначение субъекта - огородничество, данному субъекту разрешены только распашка земель и сельскохозяйственная деятельность, но не строительство.
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