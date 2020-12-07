Первое заседание по административному делу прошло в специализированном административном суде Костаная сегодня, 7 декабря, в режиме онлайн. Исковое заявление на МРО «Костанайская и Рудненская епархия православной церкви Казахстана» подала Тобол-Торгайская бассейновая инспекция.

Представитель РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция» Алмат Абжанов готовится к судебному заседанию / Кадр из видео

В мае 2020 года дачники «Геолога» обнаружили, что проход к берегу Тобола преграждает двухметровый забор. 22 июля они обратились в госорганы с коллективной жалобой. Им ответили, что огражденный участок принадлежит церкви, а провести проверку нельзя из-за отсутствия руководителя епархии в Казахстане.

9 ноября бассейновая инспекция на основании обращения владельца участка в ПКСТ «Геолог» провела проверку по вопросу соблюдения условия водоохранных зон и полос реки Тобол.

- В ходе внеплановой проверки было выявлено, что данный земельный участок расположен в установленной 100-метровой водоохранной полосе реки Тобол, - сообщил на заседании руководитель отдела госконтроля и охраны водного фонда РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция» Алмат АБЖАНОВ. - При этом, согласно п.п. 5 п. 1 ст. 125 Водного кодекса РК и п.п. 5 п. 1 Постановления областного акимата, в пределах водоохранных полос запрещается предоставление земельных участков под садоводство и дачное строительство

Инспекция установила, что данный участок был распахан субъектом и возведены 5 объектов: крытый металлический навес для хранения сельхозинвентаря (расстояние - 13 м от реки Тобол), помещение для охраны (16 м от реки), санитарное помещение (29 м от реки), навес для хранения дров (43 м от реки) и теплица (25 м от реки). На территории стояли два трактора.

Как отметил Абжанов, правоустанавливающих документов по этим пяти строениям нет, а в инспекцию по согласованию размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на этой территории никто не обращался.

- Кроме данного участка, в этом садовом обществе расположены какие-то здания и сооружения? - спросила судья Алия ТУГАНБАЕВА.

- Кроме данных пяти строений имеются три полуразрушенных домика, которые, со слов представителя церкви, уже существовали на территории при оформлении участка в аренду, - ответил Алмат Абжанов.

Юрист МРО Тана СУЛЕЙМЕНОВА заявила: так как раньше на данной территории находилось садоводческое общество «Геолог», то и сейчас здесь могут располагаться строения.

На вопрос о том, когда и кем было создано ПКСТ «Геолог», Абжанов ответить не смог - это не в его компетенции. Поэтому юрист МРО ходатайствовала об отложении рассмотрения дела на 11 декабря, чтобы получить ответы на эти вопросы. По мнению Сулейменовой, садоводческое хозяйство, скорее всего, раньше пользовалось этой землей. Если строения уже находились в этих полосах до 1 июля 2009 года, то по данному пункту привлечение МРО к ответственности невозможно, считает юрист МРО.

Суд одобрил ходатайство.

Ранее руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Динара ТУРСЫНБАЕВА в ответе на запрос "НГ" сообщила, что земельный участок в пойме реки Тобол, расположенный недалеко от ПКСТ «Геолог», предоставлен местной религиозной организации (МРО) «Костанайская и Рудненская епархия православной церкви Казахстана» в 2018 году на правах аренды сроком на 3 года. Она отметила, что целевое назначение субъекта - огородничество, данному субъекту разрешены только распашка земель и сельскохозяйственная деятельность, но не строительство.