Руководителя управления, которое занималось этим конкурсом, привлекли к ответственности, отметил аким столицы, передает Informburo.kz Иллюстративное фото http://astana.kz

Лот на 125 млн тенге по продвижению позитивного имиджа и репутации столичного акимата отменили. Об этом сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на пресс-конференции.

Акимат столицы планировал потратить 125 млн тенге на эффективное продвижение позитивного имиджа и репутации акимата. Был разыгран тендер, который в том числе включал в себя услуги по размещению нейтрально-позитивных комментариев о деятельности акимата на информационно-аналитических площадках и в соцсетях, включая новостные ленты. На пресс-конференции журналисты спросили Алтая Кульгинова, зачем акимату тратить на это такие огромные деньги.

"Нам этого не нужно. Поэтому руководитель управления, которое придумало это, привлечён к ответственности. Лот отменён, его нет сейчас. Некоторые СМИ некорректную интерпретацию дали. Если бы стояла цель – разъяснять госпрограмму, это другой вопрос. Но там другие вопросы пошли. Этот лот отменён. Этот вопрос закрыт. Разорвали контракт тогда же. Нам такие услуги не нужны", – ответил Алтай Кульгинов.

Он добавил, что лишние расходы акимату не нужны, поэтому на госсоцзаказ нужно смотреть объективно.

"Где необходимо государству разъяснять, там будет работа продолжаться. На продвижение имиджа ни копейки не предусмотрено. Мы в этом не нуждаемся. Нужно просто разъяснять, отвечать на вопросы, которые волнуют жителей, рассказывать, как решаются те или иные проблемы", – подчеркнул аким Нур-Султана.

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