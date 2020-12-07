За прошедшие сутки, 6 декабря, в регионе зарегистрированы 77 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки. Данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией сообщили в областном информационном штабе.

Двумя днями ранее, 5 и 4 декабря, в области было выявлено 78 и 85 случаев соответственно. Темп прироста заболеваемости составлял 1,3% и 1,5%.

Среди заболевших 39 жителей Костаная, 21 - Рудного, 8 – Костанайского района, 4 – Лисаковска, 4 – Камыстинского района, 1 – Наурзумского района.

- 57 обследованы по самообращению, 15 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 в целях эпид.надзора, перед госпитализацией в стационар, 1 с профцелью, при пересечении государственной границы через автопереход «Желкуар», - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 58 с симптомами заболевания, 19 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 06 декабря зарегистрирован 5 881 случай COVID-19, из них 4 399 пациентов выздоровели.

По официальным республиканским данным, опубликованным на сайте coronavirus2020.kz, в области 5 880 заболевших и 4 302 выздоровевших.

Напомним, в управлении здравоохранения ранее предоставили данные по ковидной пневмонии за последние две недели ноября.