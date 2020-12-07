Руководитель управления здравоохранения Костанайской области Вячеслав ДУДНИК поздним вечером 4 декабря сообщил «НГ» в электронном письме новые данные по заболеваемости коронавирусной пневмонией. Ранее в облздраве обещали предоставлять эту статистику раз в две недели. В последний раз мы получали данные по 31 октября.

Информации о заболеваемости в первые две недели ноября в ответе нет, ее пообещали предоставить «НГ» позже.

По данным облздрава, с 15-го по 30 ноября в Костанайской области «зарегистрировано 126 случаев заболевания, выздоровел 81 пациент, а случаев смерти от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции не зафиксировано». Получается, что за последние две недели заразилось на 36 человек больше, чем за сентябрь и октябрь вместе взятые.

Республиканский сайт coronavirus2020.kz публикует данные о пневмонии ежедневно, но не делает разбивки по регионам, как со статистикой по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Вот данные по республике за этот период:

- с 1 августа по 31 октября зарегистрированы 37 746 заболевших, 28 710 выздоровевших и 401 летальный случай.

- на 7 декабря - 43 106 заболевших (+ 5 360), выздоровевших 30 956 пациентов (+ 2 246), умерли 454 человека (+ 53 случая).

В управлении здравоохранения продолжают настаивать, что не могут предоставлять данные по заболеваемости ковидной пневмонией ежедневно.

Однако заместитель главного санитарного врача области Юрий Севостьянов, отвечая на брифинге на вопрос "НГ", сообщил, что в департамент санитарно-эпидемиологического надзора эти сведения поступают каждый день.