"Шахтер" в меньшинстве обыграл "Тобол"
30 ноября 2020, 14:59 | Спорт
Игра на "Жас Кыране" завершилась со счетом 1:0 в пользу "горняков". Решающий на гол на 88-й минуте с пенальти забил Хубулов. При этом "горняки" заканчивали матч вдесятером вследствие удаления Гидеона Баа на 54-й минуте.
Благодаря этой победе карагандинцы сохранили за собой четвертое место, дающее право сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы.
Ранее определились все призеры и неудачники КПЛ: "Кайрат" выиграл "золото", "Тобол" - "серебро", "Астана" - "бронзу", а "Окжетпес" вылетел в первую лигу.
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