Один из мячей был забит с пенальти, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Тобол" выиграл у "Тараза" и стал обладателем серебряных медалей по итогам 21-го тура чемпионата Казахстана по футболу.



Встреча прошла на стадионе "Жас Кыран" и завершилась со счетом 2:0 в пользу костанайского клуба.

На 24-й минуте рефери встречи назначил пенальти за игру рукой Максата Амирханова, которого сразу же удалил. К "точке" подошел Азат Нургалиев и безукоризненно исполнил 11-метровый удар.





После перерыва "Тобол" закрепил свое преимущество. Правда, это сделал под занавес матча, когда точный удар на 82-й минуте удался Роману Муртазаеву. Победа позволила подопечным Григория Бабаяна забронировать за собой второе итоговое место за тур до завершения чемпионата.



Таким образом, определились все призеры КПЛ-2020. "Кайрат" ранее досрочно стал победителем национального турнира, "Тобол" - второй, а третье место осталось за "Астаной".



Матчи заключительного 22-го тура будут сыграны 30 ноября.