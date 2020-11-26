О ситуации на предприятии, которое осенью потеряло после вспышки инфекции более 380 тыс. птиц, на брифинге в СЦК сегодня, 26 ноября, рассказал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.

Напомним, в октябре пресс-служба ТОО «АгроИнтерПтица» распространила сообщение о том, что предприятие из-за массового падежа несушек и отсутствия компенсации приостанавливает работу на неопределенное время.

- Вопрос на особом контроле, у нас есть совместный план действий с министерством сельского хозяйства, - сказал спикер, - 121 млн тенге компенсации за 117 тыс. голов предприятие уже получило, еще 343 млн тенге ожидаем... Дальше сами учредители ТОО «Агроинтерптица» намерены инвестировать в восстановление производства 900 млн тенге и 500 млн тенге постараемся предоставить как бюджетный кредит под небольшой процент.

Аким отметил, что сейчас на предприятии идут дезинфекционные мероприятия, нужно выдержать в целях санации определенные сроки, а затем будет завезен молодняк птицы, ориентировочно в январе следующего года.

Фото предоставлено пресс-службой акима области

- На фабрике трудилось 200 человек, половина и сейчас работают, - сказал аким, - другим сотрудникам предложено вахтовым методом работать на предприятиях «АгроИнтерПтицы» в Акмолинской, Карагандинской областях. 15 человек согласились. Остальные на связи с руководством ТОО, ждут начала деятельности фабрики в Аркалыке.

По оценке акима области, через 1,5-2 месяца ситуация на предприятии стабилизируется.