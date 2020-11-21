Постановление об этом подписал сегодня, 21 ноября, главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО. В тексте документа всего один пункт. Приводим его полностью.

"В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 54 от 5 ноября 2020 года «Об ужесточении ограничительных карантинных мер» внести следующие изменения и дополнения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 часов 09 ноября 2020 года и действует до 00:00 часов 30 ноября 2020 года».

Ранее в постановлении был указан срок действия до 23 ноября 2020 года.

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