Попытку незаконного вывоза 18,5 тонн золотосодержащей руды в Россию пограничники пресекли 18 ноября на автомобильном пункте пропуска «Кайрак» в Костанайской области. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ РК.

- По предварительной оценке общая стоимость руды 466 440 500 тенге, - сообщили в пресс-службе. - Задержанный груз передан в департамент государственных доходов по Костанайской области для принятия процессуального решения.

Ранее, 27 июля, через пункт пропуска "Кайрак" уже пытались вывезти золотосодержащую руду под видом кварцита. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, уполномоченными органами ведутся доследственные мероприятия.

Фото предоставлено пресс-служблй КНБ РК