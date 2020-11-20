Золотосодержащую руду на 466 млн тенге пытались вывезти из Казахстана через "Кайрак"
20 ноября 2020, 09:29 | Криминал
Попытку незаконного вывоза 18,5 тонн золотосодержащей руды в Россию пограничники пресекли 18 ноября на автомобильном пункте пропуска «Кайрак» в Костанайской области. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ РК.
- По предварительной оценке общая стоимость руды 466 440 500 тенге, - сообщили в пресс-службе. - Задержанный груз передан в департамент государственных доходов по Костанайской области для принятия процессуального решения.
Ранее, 27 июля, через пункт пропуска "Кайрак" уже пытались вывезти золотосодержащую руду под видом кварцита. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, уполномоченными органами ведутся доследственные мероприятия.
Фото предоставлено пресс-служблй КНБ РК
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