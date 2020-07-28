Золото на 250 млн тенге пытались вывезти из Казахстана

В документах груз оформили как "кварцит". Об этом сегодня, 28 июля, рассказали в пресс-службе КНБ РК.

Грузовую машину с 12 мешками золотосодержашей руды задержали на автомобильном пропускном пункте "Кайрак". Общий вес груза - около 10 тонн. Машина ехала из Нур-Султана в Челябинскую область.

- По мнению экспертов, выход чистого золота из 1 тонны золотосодержащей руды составляет до 1 кг, - сообщили в пресс-службе. - По данным Национального банка РК стоимость 1 грамма золота – 25 213 тенге. Согласно предварительной оценке, сумма изъятой продукции может составлять около 250 млн тенге.

Задержанный груз передан в департамент государственных доходов по Костанайской области для процессуальной оценки.

Фото предоставлено пресс-службой КНБ РК