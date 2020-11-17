Мажилисмен выступил за то, чтобы сохранить партию коммунистов с ее первоначальной идеологией.

Казахстанские коммунисты намерены продолжить партийную деятельность, несмотря на заявленный ранее ребрендинг, об этом корреспонденту Sputnik Казахстан сообщил член партии, депутат мажилиса парламента Владислав Косарев.

"Я принял решение, Коммунистическая партия будет существовать в Казахстане. Потому что многие из тех, кто вышел из КНПК, не пошли в НПК (Народная партия Казахстана – Sputnik), остались коммунистами. И к нам еще приходит много людей. Мы по очереди одну за другой область будем региональные партийные организации (регистрировать – Sputnik). Партия будет существовать", - заявил Косарев.

На вопрос о том, создадут ли члены КНПК новую партию, Косарев ответил, то она продолжит существовать. Новой станет Народная партия Казахстана, в которую войдут бывшие члены КНПК. Сам депутат не планирует вступать в новую организацию.

"Нет, конечно, я не буду там. Они от нас ушли, меня не позвали в свою новую партию. Я сказал, что против, поэтому они создали партию без меня. Я остаюсь коммунистом", - заявил мажилисмен.

На вопрос о том, планирует ли он участвовать в новых парламентских выборах, депутат ответил отрицательно.

"Нет, я не буду больше депутатом", - сказал Владислав Косарев.

Выборы депутатов мажилиса парламента пройдут 10 января 2021 года.