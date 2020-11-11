Политбюро КНПК постановило провести ребрендинг, сменив название, передает Informburo.kz.

Коммунистическая народная партия Казахстана (КНПК) сменила название на Народную партию Казахстана. Об этом стало известно на предвыборном съезде партии.

"Отмечается тенденция популяризации социалистической идеологии в мире, и, как следствие, растёт число её приверженцев, как за рубежом, так и в Казахстане. В этих условиях актуальным становится привлечение этой категории граждан, чьи интересы не охватывают программы других партий. В этой связи, учитывая наличие запросов на изменение политической и социально-экономической ситуации, а также необходимость реагирования на политические процессы, предлагается пересмотреть стратегию КНПК через ребрендинг в Народную партию Казахстана", – говорится в постановлении политбюро партии.

Политбюро КНПК постановило провести ребрендинг, сменив название на "Народную партию Казахстана", а также ввести соответствующие изменения в устав и программу партии.

"Утвердить новую редакцию программы и устава Народной партии Казахстана. Аппарату ЦК КНПК провести организационные мероприятия по перерегистрации нормативных документов", – говорится в документе.

Ранее решение о ребрендинге приняла партия "Бірлік" и сменила название на "Адал".