Врачи рассказали о состоянии изрезанной накануне женщины в Костанае, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадр из видео

"В состоянии алкогольного опьянения женщина 1982 года доставлена в областную больницу. У нее диагностирована колото-резаная рана в области спины слева, резаная рана четвертого пальца правой кисти, колото-резаная рана правого плеча, передней брюшной стенки и спины", - сообщает пресс-служба Управления здравоохранения Костанайской области.

Пациентке была проведена первичная хирургическая обработка, после чего она переведена в городскую больницу. Уже оттуда она отправлена на амбулаторное лечение.

Медики добавили, что пострадавшая была знакома с нападавшим.

Напомним, ранее в социальных сетях и мессенджерах появилось видео жестокого нападения на женщину с ножом в Костанае. Позже полицейские прокомментировали данный факт. Как выяснилось, 41-летнего мужчину задержали, проводится досудебное расследование по статье "Покушение на убийство".