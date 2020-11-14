11 ноября на сайте budget.open-almaty.kz стартовало голосование за проекты, предложенные жителями Алматы в рамках "Бюджета участия". Всего к голосованию было допущено 448 предложений от жителей районов. Один из авторов предложил установить мемориал врачам, борющимся с пандемией COVID-19, в форме медицинской маски, передает Tengrinews.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

По мнению автора, мемориал в виде маски должен располагаться в микрорайоне Калкаман между больницами № 1 и № 7. Он надеется, что такой мемориал будет пробуждать в посетителях чувства и воспоминания о тяжелом времени пандемии и самоотверженной работе медиков. Вокруг мемориала планируется разбить сквер. Цена проекта - 18,8 миллиона тенге.

Напомним, в Костанае также проходит проект "Народного участия". По состоянию на 30 октября, как сообщил тогда заместитель акима Костаная Ануарбек Касимов, поступили черновики 7 заявок.

Жители города предлагали: провести обустройство аллеи (зеленой зоны) на пустыре в 7-м микрорайоне, благоустроить площадки для выгула и дрессуры собак на территории между городским пляжем и теннисным кортом, обустроить системы водоотведения на пересечении улиц Дачная и Маяковского, благоустроить детскую площадку в 9 микрорайоне.

Как сообщается на сайте города, голосование за проекты, поданные костанайцами, пройдут с 17 по 23 ноября.