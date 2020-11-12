Изучением вопроса о переходе Костанайской области в свой часовой пояс акимат региона займется не раньше 2021 года. Об этом «НГ» сообщила заместитель акима области Бахыт ЕСИМОВА.

Фото Ксении РЕБИК



- Следует отметить, что решение вопроса должно учитывать интересы не только инициативной группы, но и всех жителей региона: учащихся, студентов, работников, занятых в различных отраслях производства, медиков и так далее, - отметила она в ответе на запрос «НГ». - Комментарии в социальных сетях говорят о том, что налицо разделение мнений на негативно отзывающихся об инициативе перевода времени и поддерживающих данную меру. Для изучения влияния изменения времени на организм человека на 2021 год акиматом области запланирован ряд социологических и научных исследований. Проводится анализ дальнейшего взаимодействия по этому вопросу с научно-исследовательскими институтами республики.

О том, что вопрос о переходе Костанайской области в свой часовой пояс вновь будет изучаться, Бахыт Есимова сообщила в своем Instagram 21 октября, чем вызвала возмущение инициативной группы.

- Месяц назад о нецелесообразности перехода области на природное время нам в официальном письме заявил заместитель акима области Марат Жундубаев, - сообщала тогда «НГ» гражданская активистка Ольга ВЕДЛЕР. - А через месяц новая заместитель говорит, что это возможно! Что за свистопляска такая?

В связи с этим «НГ» и направила запрос Есимовой.

- В адрес акимата Костанайской области поступали запросы, в том числе от членов инициативной группы, на которые уже были даны соответствующие ответы, - пояснила она. - Вместе с тем к нам поступил новый запрос, поэтому руководством области было принято решение о дополнительном рассмотрении данного в опроса с применением научного подхода.