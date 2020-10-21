Вопрос о переходе Костанайской области на зимнее время активно изучается - об этом сегодня, 20 октября, сообщила заместитель акима области Бахыт ЕСИМОВА на своей странице в Instagram.

- У данной инициативы есть много сторонников и противников, - отмечает в своей публикации Есимова. - В настоящее время мы работаем с научными исследовательскими центрами в этом направлении.

Она добавила, что точка в вопросе перевода времени будет поставлена в следующем году.

На это заявление сразу отреагировали общественники, которые уже несколько лет борются за возвращение Костанайской области природного часового пояса.

- Проблема остро стоит с 2018 года, когда находящаяся с нами в одном часовом поясе Кызылординская область вернулась к своему природному времени, а мы - нет, - прокомментировала "НГ" гражданская активистка Ольга ВЕДЛЕР. - Не вернулась по вине акима области Архимеда Мухамбетова, который сказал, что такой проблемы нет и от жителей такого запроса не поступало. Причем буквально месяц назад о нецелесообразности перехода области на природное время нам в официальном письме заявил заместитель акима области Марат Жундубаев. А через месяц новая заместитель говорит, что это возможно! Что за свистопляска такая?

Чтобы прояснить этот вопрос, активисты планируют записаться на прием к Бахыт Есимовой. Им также непонятно, зачем вопрос о переводе времени оставлять на следующий год.

- Если руководители области нам помогут, мы рассчитываем вернуться в свое природное время уже в этом году, - отмечает Ольга Ведлер.

Слева: 9 утра в феврале в текущем часовом поясе в Костанайской области. Справа: Как будет в 9 утра, если часовой пояс изменят

Кроме того, активисты намерены оспорить ответ Марата Жундубаева в суде, так как это последний официальный документ, поступивший в ответ на их обращения.

- Жундубаев ответил на наш запрос, адресованный президенту РК, - отмечает Ведлер. - Решать вопрос о переводе времени - это юрисдикция правительства. Местный акимат может либо поддержать, либо ставить палки в колеса. Наш акимат пошел по второму пути, поэтому и дает такие ответы.

Две недели назад "НГ" опубликовала интервью с блогером из Кызылординской области Болатом Нурхожаевым, который подробно рассказал, почему наши регионы живут в разных часовых поясах.

Бахыт Есимова была назначена заместителем акима Костанайской области 28 сентября. Ранее на этой должности работал Марат Жундубаев, который покинул свой пост в связи с переходом на должность государственного инспектора Администрации президента РК.