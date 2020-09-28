Заместителем акима Костанайской области стала Бахыт Есимова. Марат Жундубаев покинул свой пост в связи с переходом на должность государственного инспектора Администрации президента РК. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщила пресс-служба акима области.

Бахыт Амангельдиновна Есимова родилась 29 января 1984 года в селе Майкайын Баянаульского района Павлодарской области. Окончила Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет и Калифорнийский университет (США).

Ранее занимала должность государственного инспектора Администрации президента РК.

Фото с сайта kapital.kz

Бахыт Есимова будет курировать вопросы внутренней политики, государственной языковой политики, межэтнической сферы, предоставления образовательных услуг в детских дошкольных, общеобразовательных учреждениях, в учебных заведениях начального и среднего профессионального образования, культуры, религии, демографии, молодежной политики, приграничного сотрудничества по курируемым направлениям.

Также в ее обязаности будет входить организация выполнения областных и республиканских программ, работа областных комиссий, советов по вопросам социальной сферы, профилактики и предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних.

Фото предоставлено пресс-службой акима области