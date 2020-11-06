Поручители гарантируют, что экс-министр здравоохранения не покинет пределы столицы во время следствия, передает Informburo.kz.

Личное поручительство и ходатайство об изменении меры пресечения на подписку о невыезде в отношении экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова подписали известные врачи Юрий Пя и Вячеслав Локшин, а также лидер партии "Ак жол" Азат Перуашев, сенатор Едил Мамытбеков и другие.

Кардиохирург Юрий Пя отметил, что его возмущает подобное отношение к медикам. Он заявил, что сажать врачей в одну камеру с убийцами и рецидивистами – неправильно.

"Уже надоело такое отношение к врачам. Врачи – не рецидивисты, не убийцы, не террористы. Засовывать их в следственный изолятор – неправильно. Мы не оказываем давление на следствие. Если он (Биртанов. – Авт.) в чём-то виноват, суд вынесет решение. Это неправильно, что врачей сажают вместе с убийцами, рецидивистами", – прокомментировал Юрий Пя.

Акушер-гинеколог, репродуктолог Вячеслав Локшин не исключает, что Елжана Биртанова могут оправдать, и привёл в пример дело трансплантолога Гани Куттымуратова, которого сначала обвинили в незаконной пересадке органов, но потом вынесли оправдательный приговор.

"Я знаю Елжана Биртанова, у него пятеро детей. Видел его работу с начала врачебной карьеры. Он доктор медицинских наук, он министр здравоохранения. Зачем сразу закрывать? Есть ведь электронные браслеты. А может его оправдают, как в деле трансплантолога, которого тоже сначала обвинили, а затем оправдали", – считает Вячеслав Локшин.

Депутат мажилиса Азат Перуашев считает, что за ошибки в системе здравоохранения в любом случае отвечает глава ведомства, но нужно разбираться, что из этих провалов копилось годами, а что стало результатом просчётов самого Биртанова.

"В своём ходатайстве я не касаюсь сути предъявленных ему обвинений, надеюсь на справедливое и беспристрастное их рассмотрение судом. Тем не менее, учитывая его человеческие и гражданские качества, считаю, что он может участвовать во всех процессуальных мероприятиях, не будучи изолированным от семьи. Абсолютно уверен, что он не будет скрываться от правосудия, и потому направил суду такое ходатайство", – пояснил Перуашев.

Подписав поручительства и ходатайство об изменении меры пресечения, Юрий Пя, Вячеслав Локшин, Азат Перуашев и Едил Мамытбеков гарантируют надлежащее поведение Елжана Биртанова на домашнем аресте и то, что он по первому вызову будет являться в следственный орган.

Как сообщил адвокат Елжана Биртанова Дмитрий Куряченко, поручительство также подписали врач высшей категории Абай Байгенжин, академик Бакытжан Абдраим, акушер гинеколог Айкерм Дощанова, репродуктолог Шолпан Карибаева, член комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса парламента Бахытжан Ертаев.

Адвокат Биртанова добавил, что все поручительства и ходатайство об изменении меры пресечения уже направил в специализированный межрайонный следственный суд, затем они будут переданы в городской суд столицы.

Тем временем в пресс-службе суда Нур-Султана заявили, что материалы дела, в том числе личные поручительства и ходатайство об изменении меры пресечения они ещё не получали.

"Материалы уголовного дела ещё не поступили в суд. Возможно, заявители передали поручительства в следственные органы", – сообщили в пресс-службе городского суда.

Ранее известные врачи Казахстана обратились с открытым письмом в поддержку экс-министра Биртанова. Авторы обращения попросили справедливого расследования в отношении коллеги и смягчения меры пресечения на время следствия.

После этого в Казахстане создали петицию с требованием оставить без изменения меру пресечения в отношении бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова в виде содержания под стражей. В этой петиции также говорится, что инициаторов кампании в поддержку Биртанова нужно привлечь к уголовной ответственности за оказание давления следствие.

Елжана Биртанова подозревают в растрате бюджетных средств в особо крупном размере. Бывший министр здравоохранения находится под стражей.