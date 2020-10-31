Бывший министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов задержан по делу о хищениях, сообщает КазТАГ со ссылкой на свой источник в Нур-Султане.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

«Биртанов задержан, сейчас он находится в ИВС Астаны», - подтвердил источник корреспонденту агентства в субботу.

По предварительной версии, экс-главу минздрава подозревают в хищении средств на сумму около 526 млн тенге, которые были выделены на цифровизацию.

Изначально в комитете по финансовому мониторингу информацию о задержании Елжана Биртанова не подтвердили и не опровергли, передает Informburo.kz. Позже ведомство распространило комментарий по этому поводу.

"Комитет по финансовому мониторингу МФ РК сообщает, что сведения о следственных действиях в отношении бывшего министра здравоохранения РК не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК. Как только будет информация, мы обязательно сообщим", – сказал официальный представитель комитета Арман Жунусов.

Он отметил, что подробную информацию, возможно, предоставят 2 ноября.

Напомним, 25 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Елжана Биртанова от должности главы минздрава и назначил министром Алексея Цой. Отставке Биртанова предшествовали многочисленные скандалы в сфере здравоохранения, связанные с пандемией коронавируса – скандалы сопровождались многочисленными жертвами среди населения от COVID-19.