Заниматься проблемой сибиреязвенного захоронения в микрорайоне Северный села Заречное, на территории которого находятся 40 частных домов, аким Костанайского района Жансултан ТАУКЕНОВ начал 23 октября - почти сразу после назначения на эту должность. Об этом он заявил сегодня, 4 ноября, на брифинге в РСК, отвечая на вопрос корреспондента "НГ".

Но пока решения у властей нет, только планы. А на прямой вопрос о том, будут ли переселять жителей в другие места, аким ответить не смог.

Фото предоставлено РСК Костанайской области

- Мы проводим переговоры с центральными госорганами, хотим провести ещё одно микробиологическое исследование на наличие спор в почве, - сообщил Таукенов. - Хотим также узнать - есть ли по закону возможность уменьшить санитарную зону. Пока я не готов на этот вопрос ответить, потому что это работа не на один день. Лучше подождать ответов и заключений из акимата области, чтобы завтра не было последствий для населения. Этот вопрос под моим контролем.

С 2016 года в санитарной зоне вокруг скотомогильника запрещены строительные работы, поэтому акимат не может провести коммуникации в дома, на строительство которых ранее власти дали разрешение. Что и стало причиной затяжного конфликта, о котором "НГ" рассказала 29 октября.

Скотомогильник состоит из четырех бетонных плит, в радиусе 1 000 м - санитарная зона / Фото из архива "НГ"

- Если углубляться в историю, там заселение и предоставление земельных участков для постройки жилых домов и хозяйственных объектов проходило в 80-90-х годах прошлого века, - сообщил аким района. - А последнее захоронение там было в 1957 году, когда случился падёж мелкого рогатого скота. В 2016 году было определено само захоронение. За год до этого провели микробиологическое исследование почвы. Все документы у нас есть, мы их предоставляли для ознакомления инициативной группе жильцов. Я не могу сказать, сколько может держаться эта зараза, но в 2015 году исследование показало, что спор сибирской язвы в почве не обнаружено. Тьфу-тьфу.

Также Таукенов отметил, что участок на месторождении Сафроновское, где в июле 2020 года хотели разрабатывать песчаный карьер, не входит в санитарную зону. Алматинскую фирму уведомили о том, что она должна установить ограждение карьера, сделать отдельную дорогу для заезда техники и провести все мероприятия по соблюдению норм санитарной безопасности.

- Я лично был на и этом месторождении, и на самом захоронении, - сказал аким. - Я вижу обеспокоенность населения, ещё раз готов провести встречу с подрядчиком и объяснить ему требования безопасности. Что касается последних сигналов от инициативной группы - мол, территория превращается в свалку... Если есть такие моменты, то мы отреагируем и накажем загрязнителей.

Сам брифинг был посвящён социально-экономическому развитию Костанайского района. Корреспондент «НГ» спросил о том, какой ущерб экономике нанесла пандемия коронавируса, есть ли предприятия, приостановившие работу.

- Такие факты есть, но существенного ущерба наш бюджет не ощутил, - сказал аким.

По словам Таукенова, в районе зарегистрирован 3 781 субъект малого бизнеса, из них 3 433 работают.