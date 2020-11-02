Церемонию открытия памятника, которая прошла сегодня, 2 ноября, посвятили 179-летию со дня рождения педагога-просветителя (Ибрай Алтынсарин родился 20 октября (по новому стилю - 1 ноября) 1841 года - «НГ»).





Памятник установлен на входе в Центральный сквер, скульптура изображает Алтынсарина сидящим на стуле, возле него - ученик с книгой.





- Ибрай Алтынсарин завоевал любовь народа и большое уважение своим служением ему, - сказал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. - Много лет назад на улице Алтынсарина уже был установлен бюст просветителю, потом его перенесли на площадку перед школой. Сегодня мы открыли памятник. Более 50 школ в стране носят имя Алтынсарина. В нашей области 5 таких школ, а также Аркалыкский пединститут, Рудненский социально-гуманитарный колледж, областная библиотека для детей и юношества и музей.

Церемонию открытия памятника снимали квадрокоптером

Глава региона отметил, что желающих увидеть открытие памятника было много - учителя, работники культуры, молодежь - но в связи с эпидемиологической обстановкой им разрешили приходить в течение дня только группами до 30 человек, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

На самом мероприятии в масках были все присутствовавшие, а вот с социальной дистанцией было гораздо хуже: люди вроде и пытались не толпиться и стоять на заранее отмеченных крестиках, но получалось это довольно плохо.

- Алтынсарин - один из самых почитаемых мной великих людей Казахстана, - сказал директор ТОО «Алтынсарино» Борис КНЯЗЕВ. - Это не случайно ведь еще в далеком 1987 году я связал свою жизнь с поселком, названным в честь Ибрая Алтынсарина. В том году я пришел работать директором совхоза, названного в его честь. Сегодня дела просветителя могут служить примером для подрастающего поколения.

Над созданием памятника работали скульпторы Женис Жубанкосов (Актобе) и Тохтар Ермеков (Астана).

- На создание памятника у нас ушел почти год, мы только эскиз полгода разрабатывали! Зато отливали памятник очень быстро - где-то дней за десять, - рассказал Женис ЖУБАНКОСОВ. - Рабочие работали буквально сутками. Задумка, я думаю, удалась. Основная наша задача была - показать в композиции, как просветитель дает знания народу.





Скульптор Женис Жубанкосов возлагает цветы к основанию памятника

Памятник отливали из бронзы в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, откуда и привезли в Костанай.

В качестве почетного гостя на открытии памятника присутствовал заслуженный учитель, бывший директор школы-интерната им. Алтынсарина Беген Копеш

На табличке написано «Кел, балалар, оқылық» (строчка из стихотворения Ибрая Алтынсарина, переводится как «Спешите, дети, учиться!» - "НГ").





Высота скульптуры - 2,75 м, без постамента - 1,9 м.

- Это мероприятие дает старт празднованию 180-летия Ибрая Алтынсарина в следующем году, - сообщил "НГ" руководитель управления культуры Ерлан КАЛМАКОВ. - Запланирован и реализуется комплекс мер, связанных с благоустройством объектов и улиц, названных именем просветителя. Установка памятника - это лишь часть масштабных работ, посвященных Алтынсарину.





Памятник отлит из бронзы, высота - 2,75 м, без постамента - 1,9 м

Ранее в отделе культуры акимата Костаная "НГ" в ответ на запрос сообщили, что памятник устанавливается за счет спонсорских средств.

После мероприятия зеленые дорожки, украшающие клумбы возле памятника, сразу убрали



Фото Андрея СКИБЫ

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