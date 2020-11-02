Исполнение инвестиционных программ на объектах, которые обеспечивают дома Костаная теплом, водой, а также занимаются транзитом электроэнергии, председатель Комитета по регулированию естественных монополий Асан ДАРБАЕВ проверял в пятницу, 30 октября.

По его словам, КРЕМ не намерен давать согласие на повышение тарифов для населения, учитывая тяжёлую экономическую ситуацию, вызванную пандемией.

- В первую очередь мы контролируем те обязательства, которые заложены в тарифах, - отметил Дарбаев. - Отдельно проводим анализ затрат тарифной сметы и мероприятий инвестиционной программы. Если взять Костанайскую область, анализ за 2019 год показал, что 48 субъектов не исполнили свои обязательства. Нами предусмотрен временный компенсирующий тариф на общую сумму 596 000 000 тенге. В период ЧП и карантина с 1 апреля проведена работа по снижению стоимости коммунальных услуг: вода и водоотведение на 8-9%, теплоснабжение - на 7,6%, электроэнергия - на 5%.

Полностью не смогла выполнить инвестпрограмму только Аркалыкская ТЭК. В областном департаменте по регулированию естественных монополий объяснили, что это связано с общим падением количества потребителей электроэнергии.

В сфере электроэнергетики Дарбаев посетил ТОО «Межрегионэнерготранзит». По инвестиционной программе предприятие потратило 780 900 000 тенге, из них 442 млн - на реконструкцию оборудования подстанции, 169 млн - на реконструкцию линий электропередач. Уже сформирована новая заявка в КРЕМ, но на самом предприятии отмечают, что все эти меры помогают отремонтировать только самые тяжёлые участки, а износ линий и оборудования составляет 80%.

- У нас осталось 2 месяца на завершение инвестпрограммы 2016-2020 годов, - сообщил «НГ» главный инженер ТОО «Межрегионэнеерготранзит» Виктор КИРИЙ. - Летом подали заявку в КРЕМ на новую инвестпрограмму на 2021-2025 годы. Запросили много, порядка 15 млрд тенге, с расчётом, чтобы замедлить износ оборудования. По подстанциям оборудование изношено на 96%, поэтому мы на грани практически. Если заявку удовлетворят, снизим износ на 4%. Снижать нужно активнее. Инвестпрограмма помогает нам уменьшать наши расходы. Но стоимость материалов растёт на коэффициент инфляции, поэтому нам не удаётся произвести существенного снижения затрат. Однозначно тариф на транзит электроэнергии (не для населения - «НГ») будет увеличен примерно на 17-20%. Это связано с тем, что мы переходим к новому источнику электроэнергии. Аксуйская ГРЭС прекращает с нами сотрудничество по неизвестным нам причинам. Мы вынуждены теперь брать энергию в ТОО «Севказэнерго».

Об исполнении инвестпрограммы в КТЭК «НГ» писала в начале сентября. Там тоже недовольны тарифом, но о его росте речи не во время визита не было. Директор ГКП "КТЭК" Аскар БЕКПАГАНБЕТОВ два месяца назад описал ситуацию коротко: «33 млн тенге на инвестпрограмму - это купить несколько труб». Всего в 2019 году теплокомпания выполнила 15 мероприятий на 2,659 млрд тенге. Асану Дарбаеву показали новую турбину, которая поможет превратить котельную № 2 в новую ТЭЦ. Турбину уже запустили.

Директор ГКП «Костанай-Су» Еркебулан ФАЙЗУЛАЕВ отчитался о реконструкции насосной станции 2-го подъёма, на которую потратили 288,7 млн тенге. И рассказал о переводе очистки воды с газообразного хлора на гипохлорит натрия, который по словам Файзулаева, призван проводить безопасное обеззараживание.

Асан Дарбаев и Еркебулан Файзулаев

- Мы перешли на соль, как и другие города, - сказал Файзулаев. - Сильного экономического эффекта от такого перехода нет. Затраты остаются на прежнем уровне, когда мы пользовались хлором. Но самый большой плюс... Когда раньше здесь хранились баллоны с хлором, люди были в опасности. Ведь, не дай бог, они взорвутся во время какой-нибудь аварии. Теперь мы от этого ушли.

В конце своей поездки Асан Дарбаев на прямой вопрос, доволен ли он итогами, не ответил. Но подчеркнул, что таким образом получил обратную связь от субъектов естественной монополии.

- Субъект должен подтвердить свои затраты на основании предыдущего года, но, как показывает практика, субъект заявляет больше, чем на самом деле у него получается выполнить, - отметил председатель КРЕМ. - Для населения тариф не доложен измениться, мы хотим его удержать на прежнем уровне. Мы видим даже по итогам поездки, что технологии постепенно меняется. Параллельно анализу документации мы хотим, чтобы население через СМИ узнало об улучшениях.

Фото Георгия ГОВОРОВА