Директор ГКП "КТЭК" Аскар БЕКПАГАНБЕТОВ 10 сентября отчитался о работе своей организации и рассказал о ближайших планах.

- Отопительный сезон 2019-2020 годов проходил в штатном режиме, аварий на объектах не было, по окончанию сезона мы провели опрессовку и испытания гидравлических сетей, - рассказал Бекпаганбетов. - Вы знаете, что мы последние 2 года сократили сроки: если раньше мы на целый месяц отключали город, то сейчас самые большие районы отключаем максимум на 2 недели, по остальным районам 10 дней. С 24 августа стартовала осенняя опрессовка. Уже проверили и запустили котельную №2. 2 сентября остановили ТЭЦ. Пока центральная часть города остаётся без воды, 14 сентября отключат котельную, которая работает в КЖБИ.

Он сообщил, что в департамент по контролю естественных монополий уже направлена заявка на утверждение тарифа, где "предлагается оставить цену на прежнем уровне".

По данным нынешней пятилетки стоимость услуг теплокомпании держится на уровне 2015 года - 4 210,39 тенге/Гкал. КТЭК урезал затраты по амортизационным ремонтам, тем самым удалось сохранить тариф. Бекпаганбетов отметил: "конечно, нас такой тариф не устраивает, 33 млн на инвестпрограммы, это купить несколько труб и всё". Вопрос о снижении тарифа не стоит.

- Мы когда снижали тариф, мы это не огульно делали, какие-то статьи урезали, урезали инвестпрограммы, потому что знали, что нам поможет правительство, городские власти, - сказал директор "КТЭК". - С одной стороны срезали расходы, с другой нам добавили почти 2 млрд и сейчас меняют трубы там, где мы бы сами за счёт тарифа никогда бы не справились.

По данным Бекпаганбетова на 8 сентября 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла сумма задолженности по счетам КТЭК. В докладе Бекпаганбетова отмечается, что если задолженность населения возросла незначительно с 430 до 440 млн тенге, то задолженность организаций увеличилась кратно. Из-за пандемии резко возросла задолженность частных организаций с 162 до 219 млн. Не менее острая ситуация в бюджетных организациях: дебиторская задолженность в областных учреждениях увеличилась с 23 до 59 млн тенге, в городских снизилась с 8 до 5 млн, а в республиканских осталась на прежнем уровне.

- В прошлом году было снижение задолженности, мы более интенсивно работали с судебными исполнителями, процесс шёл, - добавил Бекпаганбетов, отвечая на вопросы журналистов. - Пандемия повлияла. Провал по организациям связан с тем, что они просто стояли и не работали. Мы проводим с ними работу, составляем графики погашения, стараемся идти на встречу. Задолженность есть среди крупных предпринимателей - MART, кинотеатры. Ни у кого из юридических лиц нет сейчас нормального состояния, все сейчас подкошены пандемией.

Журналистам также показали несколько новых проектов КТЭК. В частности, корреспонденты побывали на замене труб по ул. Мауленова. Начальник теплового района Андрей КОРСАКОВ считает, что новые трубы уменьшат расход тепла, а прослужить они должны не менее 20 лет.

- Изменился тип теплоизоляции: раньше применяли минвату и жесть, то сейчас используем полиуретан, что увеличит службу сети, - сказал Корсаков. - Уменьшится вероятность внешней коррозии, это основная причина износа трубопровода. Смонтировано 2 км трубопровода, осталось 150 метров. Планируем закончить к следующей неделе и подать горячее водоснабжение к оставшимся 13 домам. В течение месяца будем завершать строительство тепловых камер и благоустройство.

Корсаков отвечает за эксплуатацию всех сетей по городу — это около 240 км. Такие же трубы были установлены на просп. Аль-Фараби в прошлом году, и на ул. Тауелсиздик - 2 года назад.

Другой объект — новая паровая турбина, установленная на котельной №2. Сейчас завершается её установка, она позволит превратить котельную в новую ТЭЦ, которая будет вырабатывать и тепло, и электроэнергию.

- Если мы ТЭЦ разгрузим, то сможем через перемычку на пр. Абая скинуть часть нагрузки с котельной в КЖБИ, - отметил Бекпаганбетов. - Если мы часть объектов сможем передать на котельную №2, в идеале объекты до ул. Тауелсиздик, то такой же объём нагрузки сможем снять с котельной в КЖБИ и передать его на ТЭЦ. Помните апрельский ураган. Тогда ТЭЦ свой объём закрыла, а КЖБИ остался без света и тепла. Теперь такого не будет.

Фото Георгия ГОВОРОВА