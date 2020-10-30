Мобильная группа в четверг, 29 октября, провела час на 13 км трассы Костанай-Рудный. Именно здесь каждое утро проходит большой поток общественного транспорта между Лисаковском, Рудным и Костанаем. Цель рейда - выявить и пресечь деятельность нелегальных перевозчиков.

Сотрудники транспортной инспекции останавливали грузовые автомобили

В состав группы вошли сотрудники местной полицейской службы, управления пассажирского транспорта и автодорог, общественной ассоциации «Тумар», филиала Национального центра качества дорожных активов.

Инспекторы патрульной службы останавливали легковые автомобили и микроавтобусы, проверяли соответствие транспорта к требованиям для перевозки пассажиров.

Как пояснили сотрудники полиции, рейды проводятся с 16 октября. Они стали реакцией полиции на неоднократные жалобы официальных перевозчиков. За 2 недели оформили 13 протоколов по пяти статьям Административного кодекса РК.

В этот раз за час работы полицейские остановили четыре автомобиля: две Lada Largus, а также микроавтобусы ГАЗель и Volkswagen. В автомобилях либо не было пассажиров, либо водители говорили, что везут родственников, поэтому сотрудники полиции нарушений так и не нашли.

А сотрудники дорожной полиции - легковые авто и микроавтобусы

- А вы с пассажирами едете? - спросил полицейский водителя одного из «Ларгусов».

- Нет, не пассажиры, это ТООшная машина, по делам еду...- ответил водитель.

Пассажиров в автомобиле действительно не было, возможно, водитель уже благополучно отвез их в Костанай. По его словам, он держал путь в Камысты.

Чаще всего водители с пассажирами представляют их родственниками

- Многие водители, когда их останавливают полицейские, начинают говорить, что везут соседей, родственников и т. д. Пассажиры это всегда подтверждают, а проверить слова водителей очень сложно, - прокомментировала директор ассоциации «Тумар» Лейла БАЛГАБАЕВА. - Мы же нарушения так и не нашли, потому что водители всегда находили оправдания.

Одновременно с полицией сотрудники транспортной инспекции проверяли грузовые автомобили. Перевес груза портит дороги и сокращает срок их эксплуатации. Но и транспортной инспекции сегодня не повезло - нарушений в этом рейде они не обнаружили.

Как сообщили в пресс-службе Национального центра качества дорожных активов, за 9 месяцев на территории Костанайской области зарегистрированы 6 562 случая перевозки с превышением норм. По выявленным нарушениям составлены 1 014 административных протоколов. Общая сумма штрафов - 78 млн тенге.

Фото Андрея СКИБЫ