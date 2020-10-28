Мужчина жил у своих знакомых в областном центре. С ним все в порядке, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО

Олега заметили сотрудники УП г. Костанай старший лейтенант Виталий Воронин и капитан полиции Анатолий Шпикин на остановке в районе железнодорожного вокзала.

- Его доставили в УП г. Костанай для выяснения всех обстоятельств, после чего передадут родителям. Полицейские уже сообщили маме парня, - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 22 октября в дежурную часть отдела полиции Аулиекольского района с заявлением обратилась 40-летняя жительница п. Баганалы с просьбой оказать содействие в поисках ее 20-летнего сына, который 15 октября ушел из дома.



Сотрудниками отдела полиции района заведено розыскное дело. На поиски без вести пропавшего ориентирован личный состав департамента полиции области, в поисках также участвовали волонтеры.



В результате проведения розыскных мероприятий полицейские установили, что с 16 по 18 октября Олег находился в с. Борис-Романовка Костанайского района у своих знакомых. После этого он на попутном транспорте направился в Костанай.