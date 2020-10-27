Брат убитой педофилом Виктории Гани пропал в Костанайской области
Sputnik
Полицейские и волонтеры Костанайской области вторую неделю ведут поиски 20-летнего Олега Гани, до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает Sputnik.
Фото instagram.com/pso_dos.kst
О розыске 20-летнего парня сообщили волонтеры.
"Разыскивается Ганя Олег Викторович, родился 23 июля 2000 года. Пропал 15 октября, уехал из дома, из села Баганалы в село имени И. Павлова. Возможно, находится в Костанае", - уточняется в ориентировке, размещенной волонтерами в социальных сетях.
Приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые. Был одет в камуфляжный костюм голубого цвета.
"Два отряда сейчас выходят на поиски – это "Десятый регион" и "Дос". Мы ищем в районе местности КСК, в поселке Киевский, потому что люди звонят и говорят, что там его видели. Всего в поисках принимают участие около 60 волонтеров. Естественно, все мероприятия проходят совместно с полицией", - сообщили корреспонденту Sputnik Казахстан по телефону костанайские волонтеры.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8-777-973-19-40, 8-707-197-18-48, 8-707-252-15-00.
Волонтеры подтвердили, что Олег Ганя является старшим братом Виктории Гани. В 2014 году, на тот момент семилетняя девочка, стала жертвой педофила.
Виктория Ганя пропала 24 апреля 2014 года. Как рассказали дети, игравшие вместе с ней в тот день, ее увел в неизвестном направлении незнакомый мужчина. Поиски ребенка продолжались почти месяц. Тело изнасилованной и убитой Виктории обнаружили волонтеры в заброшенном здании гаража вдоль трассы Рудный - Тобол. Установить личность преступника удалось благодаря проведенной экспертизе ДНК.
Как выяснилось, на тот момент Денис Лесников уже находился в местах лишения свободы за нарушение правил режима ограничения свободы, за что был задержан спустя всего пять дней после жестокой расправы над девочкой.
По итогам судебного следствия вина Лесникова в убийстве Виктории Гани была доказана полностью и его приговорили к пожизненному лишению свободы.
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