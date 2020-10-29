Где можно приобрести транспортные карты в Костанае?
29 октября 2020, 12:57 | ЖКХ
Ответ на самый популярный вопрос опубликовала Региональная служба коммуникаций Костанайской области в своем Instagram со ссылкой на отдел ЖКХ.
Фото Ксении РЕБИК
По словам сотрудников отдела ЖКХ, купить электронные карты можно будет в торгово-развлекательных центрах, торговых домах уже 1 ноября. Цена одной карты - 370 тенге.
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- Пенсионерам и инвалидам проездные карты можно приобрести в пяти отделениях Казпочты, школьникам - в учебных заведениях, через отдел образования, - пояснил главный специалист отдела ЖКХ Нурдаулет БЕЙСЕНОВ.
Как ранее сообщали в отделе ЖКХ, дифференцированный тариф на проезд в автобусах Костаная начнет действовать во второй половине декабря.
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