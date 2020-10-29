Ответ на самый популярный вопрос опубликовала Региональная служба коммуникаций Костанайской области в своем Instagram со ссылкой на отдел ЖКХ.

Фото Ксении РЕБИК

По словам сотрудников отдела ЖКХ, купить электронные карты можно будет в торгово-развлекательных центрах, торговых домах уже 1 ноября. Цена одной карты - 370 тенге.

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- Пенсионерам и инвалидам проездные карты можно приобрести в пяти отделениях Казпочты, школьникам - в учебных заведениях, через отдел образования, - пояснил главный специалист отдела ЖКХ Нурдаулет БЕЙСЕНОВ.

Как ранее сообщали в отделе ЖКХ, дифференцированный тариф на проезд в автобусах Костаная начнет действовать во второй половине декабря.

