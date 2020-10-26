При оплате безналичным способом стоимость проезда в автобусах будет почти в два раза ниже. Постановление, регламентирующее размер оплаты, опубликовал отдел ЖКХ Костаная на своей странице в Instagram.

Фото из архива "НГ"

Согласно постановлению, при наличии электронной проездной карты, костанайцы будут платить 80 тенге (по полному тарифу), 40 (по детскому) и 70 (по пенсионному). Если же пассажир пожелает расплатиться наличными, то вне зависимости от категории ему придется отдать 150 тенге. Такой тариф будет установлен на городских и дачных маршрутах в черте города.

Тариф на проезд по пригородным и дачным маршрутам за чертой города при оплате электронной проездной картой решено "оставить без изменений", при оплате наличными деньгами - установят в размере двойной стоимости полного проезда для всех категорий.

Кроме того, сохранится бесплатный проезд для детей до 7 лет, участников и ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 группы по зрению.

Особо в постановлении отмечено, что в случае неисправности электронной системы оплаты проезда, пассажиры, осуществляющие оплату посредством транспортных карт, имеют право на бесплатный проезд.