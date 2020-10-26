Газовая труба диаметром 100 мм и новая обшивка трёхэтажного дома № 161 по ул. Тауелсиздик загорелись 7 октября. Пожарные эвакуировали 45 человек, в том числе 13 детей, и за 20 минут ликвидировали огонь. Жертв не было, но газ снова подключать не стали. А вместе с этим домом отключили и другие.

Старшая по дому № 1 по ул. Железнодорожной Лариса БОБЫЛЕВА объясняет, что в домах трубы закольцованы, поэтому сначала устранить проблемы в пострадавшем от пожара доме.

- Утром 8 октября я уже поговорила с газовой службой, - вспоминает она. - Как мне объяснили, пока не устранят проблемы с электрическими кабелями и заземлением труб, нам газа не видать. Каждый из жильцов, по мере возможностей, звонил в акимат и спрашивал, когда будет газ. Ответ простой – газ будет, когда устранят аварию. Но точных сроков не называют. Газовая служба была здесь 21 октября. Сделали ревизию газовых стояков. Заменили прокладки, подготовили трубы к запуску, но всё упирается в тот дом.

81-летний Геннадий ГЕРАСИМОВ живёт в доме № 132 по ул. Аль-Фараби. Он считает, что подключение газа зависло из-за бюрократических проволочек.

- Никто конкретно не говорит какие меры приняты, какие сроки будут, кто ответственный, - возмущается пенсионер. – Электрики и газовики друг на друга ссылаются. Мы обращались в акимат, надеялись, что помогут, но пока без результата. Мы даже не знаем, на что рассчитывать. Скоро холода, нужно что-то решать!

Пока местные жители справляются, как могут, и лишь фиксируют рост трат на электроэнергию. Азамат ИСКЕНДИРОВ воспитывает 2-летнюю дочь. Без газа, в первую очередь, встал вопрос о приготовлении питания для ребенка.

- Мы купили мультиварку за 40 000 тенге, хотя, если бы газ не отключали, то спокойно обошлись бы и без неё, - отмечает Азамат. – Она, конечно, сняла проблему готовки, но увеличила счёт за электричество.

Управляющий домом № 161 по ул. Тауелсиздик Евгений ПРИТУЛА сообщил "НГ", что пожар, связанный с газовой трубой, был и в 2014 году. Но после этого никаких мер принято не было.

- Я в августе 2020 года писал обращение в акимат, жаловался на сотрудников "ЭПК-forfait", которые не привели в порядок наши сети, из-за чего дом вместо трёх фаз питается энергией только от двух, - рассказал Притула. – Я писал, что это может привести к пожару. 14 августа я написал, а 7 октября случился пожар. До сих пор нормального электроснабжения не было! Я прошёл по тем домам, которые сидят без газа, там заменены газовые прокладки, а у нас до сих пор ничего не сделано. В газовой службе мне объяснили, что в нашем доме нет нормального заземления. Раз его нет, то на трубе может появиться искра, она пробивает старую прокладку и после этого происходит возгорание. Сейчас нам говорят, что в доме есть электроприборы, у которых нет заземления, в квартирах не всё в порядке, поэтому подачу газа пока не возобновляют. Жду пока ответа из акимата. Они «очень быстро» работают - 2-3 месяца и дадут ответ.

На ремонт дома № 161 жильцы взяли кредит на 30 млн. тенге. Из-за пожара часть новой обшивки пострадала. Жильцы заказали за 75 000 тенге экспертизу заземления сетей, результаты сразу передали в костанайский филиал АО «КазТрансГаз Аймак» и отдел жилищных отношений акимата Костаная. Но в компании, по словам Притулы, сказали, что надо сделать другую экспертизу.

«НГ» направила в филиал АО «КазТрансГаз Аймак» письменный запрос, так как от устных комментариев руководство отказалось.