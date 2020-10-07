Сегодня, 7 октября, в Костанае из-за утечки газа из газовой трубы диаметром 100 мм загорелась обшивка 3-этажного жилого дома. Как сообщили в ДЧС Костанайской области, звонок о пожаре поступил в 17.29.

Горели газовая труба и обшивка дома по ул. Тауелсіздік. К месту вызова прибыли 14 сотрудников и 3 единицы техники службы пожаротушения. В экстренном порядке пожарные эвакуировали 45 жильцов дома, в том числе 13 детей.

Огонь потушили в 17.53. Площадь горения составила 6 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото предоставлено ДЧС