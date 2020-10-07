Коронавирус в Казахстане. Заболели: 108 362 (+66).
Выздоровели: 103 465 (+98). Умерли: 1 746 (+21 с 28.09 по 04.10)
Пневмония. Заболели: 33 877 (+262)
Выздоровели: 27 563 (+46) Умерли: 361 (+0)
КВИ в Костанайской области
Заболели: 3 502 (+2: Костанай и Костанайский р-н). Выздоровели: 2 924 (+0). Умерли: 20 (+1 с 28.09 по 04.10)
45 человек, в том числе 13 детей, эвакуировали пожарные в Костанае
7 октября 2020, 19:09 | Происшествия
Сегодня, 7 октября, в Костанае из-за утечки газа из газовой трубы диаметром 100 мм загорелась обшивка 3-этажного жилого дома. Как сообщили в ДЧС Костанайской области, звонок о пожаре поступил в 17.29.
Горели газовая труба и обшивка дома по ул. Тауелсіздік. К месту вызова прибыли 14 сотрудников и 3 единицы техники службы пожаротушения. В экстренном порядке пожарные эвакуировали 45 жильцов дома, в том числе 13 детей.
Огонь потушили в 17.53. Площадь горения составила 6 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Фото предоставлено ДЧС
Последние новости
07.10.20 19:16 Как изменится погода в ближайшие дни в Костанае и области?
07.10.20 16:37 «Открыла коробку, увидела взятку» - Свидетель рассказала, как передавали откат главврачу тубдиспансера в Костанае
07.10.20 15:55 Снизить стоимость тестов, выплатить деньги медикам и их семьям - о чем говорил Токаев на совещании по подготовке ко второй волне пандемии
07.10.20 13:26 Предположительную причину пожара в ломбарде в районе Центрального рынка назвали в ДЧС
07.10.20 12:14 Снизить пенсионный возраст предложили в Казахстане
07.10.20 09:28 29 жилых домов отключат от горячего водоснабжения и отопления в связи с переврезкой тепломагистрали
06.10.20 15:49 Видишь воду? Нет? А она есть! - Как воспитанники костанайской ДЮСШ № 1 пережили период «сухих» тренировок
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.