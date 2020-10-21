Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова объяснила, как происходит деление регионов Казахстана на "красные", "желтые" и "зеленые" зоны по распространению коронавируса, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Все регионы Казахстана разделены на три зоны - "красная", "желтая" и "зеленая" зоны. Распределение регионов по зонам связано с двумя показателями, это показатель R, то есть показатель репродукции или передачи инфекции от заболевшего к контактному лицу. И второй показатель - это показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 7 дней", - объяснила Есмагамбетова на онлайн-брифинге СЦК.

Есмагамбетова рассказала, что регионы будут относиться к "красной" зоне, если будут иметь показатель заболеваемости более 50 на 100 тысяч жителей и показатель R больше единицы.

"Регионы, которые относятся у "желтой" зоне, - это заболеваемость меньше 50 на 100 тысяч населения и показатель R меньше единицы. Или заболеваемость от 20 до 50 на 100 тысяч населения, показатель R больше единицы. Для "зеленой" зоны основной критерий - заболеваемость меньше 50 случаев на 100 тысяч, показатель R меньше единицы", - сказала она.

По ее словам, на сегодня по этим показателям в "зеленой" зоне находятся все регионы, кроме Восточно-Казахстанской области, находящейся в "желтой" зоне.

Ранее сообщалось, что кинотеатры (с 26 октября), а также ТРЦ и ТЦ по субботам (с 24 октября) откроют только в регионах с "зеленой" эпидемиологической ситуацией при условии отсутствия роста заболеваемости.