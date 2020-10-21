О этом сегодня, 21 октября, сообщила на брифинге руководитель управления образования Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА.

Фото предоставлено РСК Костанайской области

- В соответствии с предписанием Житикаринского районного управления контроля качества и безопасности товаров и услуг с 21 октября по 5 ноября все дежурные классы СШ № 12 перешли на дистанционное обучение, - пояснила она. - В школе обучаются 995 человек, с 1 сентября в ней работали 39 дежурных групп в начальных классах, где очно обучались 259 школьников. В школе был выявлен факт заражения учеников. Об этом мы узнали через информацию СЭС. Эти дети контактировали с заражёнными.

Как отметила Байменова, с родителями учеников провели собрание. Часть уроков (по математике, обучению грамоте и трём языкам) будет проходить в синхронном формате через видеоконференцсвязь, остальные перевели в асинхронный формат.

- Хочу отметить, что в этом учебном году 32 компьютера на возвратной основе были выданы именно ученикам СШ № 12, - сообщила руководитель управления образования. - В связи с переводом дежурных классов родители могут обратиться к классным руководителям или директору школы, чтобы получить компьютер на возвратной основе.

16 октября на домашний карантин отправили учеников и сотрудников школы-лицея № 4 Рудного, там коронавирусом заразился медработник.

Байменова пояснила, что ни один из учеников в этой школе не заразился, а состояние медработника - нормальное. Уже 23 октября ученики школы-лицея № 4 могут вернуться в дежурные классы, если местный санитарный врач не примет решение продлить карантин. От кого и как заразился медик, руководитель управления образования не уточнила.