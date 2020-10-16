Информацию об этом порталу iagorod.kz подтвердила пресс-служба акимата Рудного. Как сообщает портал, вчера родители учащихся школы-лицея № 4 получили SMS о том, что в их школе выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией. Сегодня выяснилось, что коронавирус выявлен у медработника учебного заведения.

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"В связи с зарегистрированным в школе-лицее №4 случаем коронавирусной инфекции у медицинского работника, на основании Постановления №11 от 15 октября 2020 года РГУ"Рудненское городское управление контроля качества и безопасности товаров и услуг", с целью предотвращения риска заболеваемости детей и сотрудников принято решение о направлении на домашний карантин всех учащихся и сотрудников школы в период с 16 октября по 23 октября 2020 года. (Возможны изменения сроков окончания карантина). Заболевших детей на сегодняшний день нет", - говорится в ответе пресс-службы акимата Рудного.

Как сообщил областной информационный штаб, в Костанайской области за 15 октября зарегистрированы 4 случая заражения коронавирусной инфекцией. Заболели жители Рудного - 2 человека, в Костанае и Лисаковске по одному человеку.