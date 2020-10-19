Коронавирус в Казахстане. Заболели: 109 508 (+102).
Выздоровели: 105 030 (+29). Умерли: 1 768 (+22 с 05.10 по 11.10)
Пневмония. Заболели: 35 965 (+51)
Выздоровели: 28 223 (+16) Умерли: 382 (+1)
КВИ в Костанайской области
Заболели: 3 547 (+4: 2 - г. Тобыл, 1 -Житикара, 1 - Костанайский р-н). Выздоровели: 3 052 (+6). Умерли: 21 (+1 с 05.10 по 11.10)
Санпосты установят на границах Костанайской области
19 октября 2020, 12:33 | Государство
Об этом глава региона Архимед Мухамбетов сообщил сегодня, 19 октября, на своей странице в Instagram.
Фото из архива "НГ"
"Как известно, согласно постановлению Главного санитарного врача от 6 октября т. г., лица, прибывшие на территорию Казахстана, должны пройти термометрию. В этой связи поручил акимам приграничных районов области провести работу по организации санитарных постов," - написал Мухамбетов.
Напомним, ранее стало известно о введении дополнительных ограничительных мер в области с 20 октября.
Последние новости
19.10.20 16:01 Обвиняемый в подстрекательстве к даче взятки сотрудник управления образования Костанайской области заявил, что действовал по указанию Василия Цымбалюка
19.10.20 15:42 «Они приживутся, гарантирую!» - посадивший деревья на пр. Аль-Фараби подрядчик ответил на критику
19.10.20 14:05 На водителей маршрутных такси пожаловалась начальнику ДП Костанайской области директор автовокзала в Житикаре
19.10.20 13:05 У кого отключат свет на этой неделе в Костанае?
19.10.20 11:52 Педагоги - «самое наклоненное население», а министры-болашаковцы - «агенты влияния». Коммунисты обсудили ухудшение качества образования в Костанае
19.10.20 10:43 Дефицит сжиженного газа в Костанайской области прокомментировали в управлении энергетики
19.10.20 09:58 Рейд на подпольное казино сняли на видео в Костанае
18.10.20 21:42 "Тобол" обошел "Астану" и вышел на второе место в КПЛ
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.