Об этом глава региона Архимед Мухамбетов сообщил сегодня, 19 октября, на своей странице в Instagram.

Фото из архива "НГ"

"Как известно, согласно постановлению Главного санитарного врача от 6 октября т. г., лица, прибывшие на территорию Казахстана, должны пройти термометрию. В этой связи поручил акимам приграничных районов области провести работу по организации санитарных постов," - написал Мухамбетов.

Напомним, ранее стало известно о введении дополнительных ограничительных мер в области с 20 октября.