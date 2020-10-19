Проблемы с отгрузкой по графику с АО «СНПС-Актобемунайгаз», а также сложности при приобретении газа через электронную торговую площадку стали причинами "голода" на АГЗС. Об этом в ответе на запрос "НГ" сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Даурен АСКАРОВ, сославшись на информацию ТОО «Промбаза-7» и ТОО «Кепiл Сапа-А».

16 октября на АГСЗ ТОО "Автогазпром" топливо продавали только по талонам. С тех пор ситуация не изменилась



Причем заправку по талонам владельцы АГЗС должны обеспечить даже в случае перебоев с поставками топлива.



- Предприятиями реализуются талоны на сжиженный углеводородный газ из расчета 10% от квотируемого объема, и на данную часть объема предприятия не устанавливают лимит на реализацию талонов, - пояснил Аскаров. - А в случае перебоев с поставками предприятия обеспечивают тот объем литража, который соответствует проданному объему в виде талонов.

Вопрос о заправке сжиженным газом по талонам автомобилей, которые не входят в автопарк госорганизаций, прорабатывается с газоснабжающими предприятиями, добавил Аскаров.

- На ежедневной основе ведется мониторинг по остаткам сжиженного нефтяного газа на газоснабжающих предприятиях области, информация направляется в Министерство энергетики РК, - прокомментировал Даурен Аскаров.

В начале октября читатели «НГ» неоднократно сообщали о дефиците сжиженного газа на АГЗС области. 12 октября директор ТОО «База сжиженного газа» Аллаберген УРАЗАМБЕТОВ сообщил «НГ», что 7 вагонов сжиженного газа привезли в Костанай из Актюбинской области.

- Сейчас 75% поставок сжиженного газа нам выделяется по государственной квоте, остальные 25% мы закупаем на торгах сами, - пояснил он.