Топливо поступило вечером воскресенья, 11 октября, на территорию ТОО "Базы сжиженного газа". Об этом "НГ" сообщил директор ТОО «БСГ» Аллаберген УРАЗАМБЕТОВ.





7 вагонов ТОО получило по государственной квоте от министерства энергетики. Как пояснил Уразамбетов, приблизительно это 235 тонн, а всего по квоте в октябре на Костанайскую область выделят 1 365 тонн. Раньше в ТОО "БСГ" ежемесячно поступало 1 700 тонн. По словам Уразамбетова, для удовлетворения потребностей населения Костанайской области необходимо около 4 000 тонн сжиженного газа в месяц.

Сейчас вагоны находятся на территории ТОО, сжиженный газ нужно слить и доставить на АГЗС по области.

- Сейчас 75% поставок сжиженного газа нам выделяется по государственной квоте, остальные 25% мы закупаем на торгах сами, - пояснил директор ТОО "БСГ". - Министерства энергетики и экономики установили совместным приказом предельную цену по розничной стоимости для нашей области. И возникла проблема с нерентабельностью сжиженного газа - мы не можем приобретать его по 75 тенге, а продавать по 65.

Как отметил Аллаберген Уразамбетов, перебои с поставками могут быть связаны с ремонтом железной дороги, в ближайшее время такой ремонт проведут с 15 по 19 октября.

Пока на заправках ТОО «БСГ» можно заправляться только по талонам, приоритет отдают автомобилям, которые развозят баллонный газ, а также машинам госучреждений, у которых в начале 2020 года был заключен договор по тендеру с ТОО. В первую очередь обслуживается транспорт объектов социальной значимости - в частности, медучреждений, котельных.

Когда ожидается следующая поставка сжиженного газа, руководителю ТОО неизвестно.

9 октября в управлении энергетики и коммунального хозяйства Костанайской области "НГ" сообщили, что причина дефицита - в перебоях с поставками сжиженного газа из Актюбинской области. Для предоставления более подробной информации в ведомстве предложили направить запрос, что мы и сделали. Ждем ответа.