4 октября жительница с. Заречное сообщила полицейским о том, что ее дочь Арузат Курмангалиева 2003 г. р. ушла из дома 30 сентября. На звонки и сообщения родителей девушка не реагировала, хотя ее мобильный телефон был периодически включен.

Фото предоставлено ДП Костанайской области

Сотрудники полиции приступили к поискам, к которым подключились добровольцы.

"По первоначальной информации, подросток выехала в Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области. Стражами порядка было заведено розыскное дело, в рамках которого оперативники отправились в командировку", - сообщили сегодня в пресс-службе ДП Костанайской области.

Прибыв в Усть-Каменогорск сотрудники совместно с коллегами организовали поиски и быстро установили место нахождения несовершеннолетней.

Утром 14 октября Арузат вернули домой. По словам девушки, она в составе благотворительного фонда «Дети ангела» выехала в Усть-Каменогорск для сбора средств детям-инвалидам.

Как отмечает оперуполномоченный отделения криминальной полиции Медет Саматов, большую часть времени потратили на дорогу - почти трое суток оперативники провели в пути. Вместе с тем, результат оправдывает все усилия полицейских.

Сейчас рассматривается вопрос о постановке подростка на профилактический учет. Кроме этого, родители будут привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей по ст. 127 КоАП РК.

С начала 2020 года в Костанайской области сотрудники полиции с участием волонтеров разыскали более 50 подростков.