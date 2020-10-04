Полицейские Костанайского района разыскивают Арузат Курмангалиеву. Об этом сегодняы сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

"4 октября 2020 года в отдел полиции района поступило сообщение от жителя п. Заречный о том, что его дочь Курмангалиева Арузат Азирхановна 2003 года рождения 30 сентября ушла из дома и до сих пор не вернулась", - говорится в сообщении.

Девушка была одета в куртку серого цвета, синие джинсы, кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просят позвонить в полицию по номеру «102».