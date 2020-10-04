Коронавирус в Казахстане. Заболели: 108 177 (+71).
Выздоровели: 103 205 (+95). Умерли: 1 725 (+26 с 21.09 по 27.09)
Пневмония. Заболели: 33 571 (+193)
Выздоровели: 27 450 (+60) Умерли: 358 (+0)
КВИ в Костанайской области
Заболели: 3 496 (+2: Костанай - 1, Костанайский р-н - 1). Выздоровели: 2 924 (+0). Умерли: 19 (+2 с 21.09 по 27.09)
Ушедшую из дома 17-летнюю девушку разыскивает полиция в Костанайской области
4 октября 2020, 19:55 | Происшествия
Полицейские Костанайского района разыскивают Арузат Курмангалиеву. Об этом сегодняы сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
"4 октября 2020 года в отдел полиции района поступило сообщение от жителя п. Заречный о том, что его дочь Курмангалиева Арузат Азирхановна 2003 года рождения 30 сентября ушла из дома и до сих пор не вернулась", - говорится в сообщении.
Девушка была одета в куртку серого цвета, синие джинсы, кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, просят позвонить в полицию по номеру «102».
Последние новости
04.10.20 12:02 Конкурс для авторов кэпшн-видео проводит "НГ" совместно с Пражским гражданским центром
04.10.20 09:44 Найден простой способ борьбы с коронавирусом
03.10.20 16:22 Девять акимов подали в отставку из-за осужденных подчиненных
03.10.20 13:19 "Важная победа перед паузой" - матч с "Жетысу" прокомментировали главный тренер и форвард "Тобола"
03.10.20 11:01 Нигматулин: Невыплата компенсаций заболевшим медикам – результат непродуманного подхода Минздрава
03.10.20 09:09 Николай ВОРОНИН: Кому вирус нипочем
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.