Пандемия коронавируса вспыхнула с новой силой сразу в нескольких странах. В Казахстане тоже отмечается незначительный, но заметный рост. Какова ситуация с коронавирусом в нашей стране - читайте в обзоре Tengrinews.kz.

Фото © Турар Казангапов

Общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 38 миллионов. Хорошая новость в том, что более 26 миллионов успешно победили болезнь. Но число жертв, по данным Университета Джонса Хопкинса, составляет уже 1 миллион 85 тысяч человек.

Наибольшее число зараженных, как и прежде, зарегистрировано в США, Индии, Бразилии и России. На эти четыре страны приходится больше половины всех заразившихся.

В Казахстане число новых зараженных падало с начала введения жесткого карантина в июле. При этом наиболее точные цифры статистики появились лишь с августа, когда случаи пневмонии с симптомами COVID-19 даже при отрицательном ПЦР-анализе стали учитывать как случаи коронавируса.

Несмотря на то что с начала августа по сравнению с июлем общее число новых зараженных в разы возросло, до прошлой недели, благодаря карантинным мерам, количество новых зараженных уменьшалось.

Ниже на графике показано, как менялось число новых заболевших коронавирусом и связанной с ним пневмонией за сутки. В первых числах августа общее число новых зараженных превышало три тысячи человек в день. А в сентябре максимальное число новых зараженных не превысило 700 человек в сутки.

Глядя на график, можно заметить, что в какие-то дни число выявленных случаев намного выше, а в другие - минимально. Официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов объяснил это тем, что в выходные люди реже посещают больницы.

"Такие скачки в показателях по заболевшим коронавирусом (и пневмонией - прим.) ото дня ко дню происходят, когда мы получаем данные за выходные. В начале недели такие скачки возможны. Традиционно многие граждане в выходные откладывают посещение медорганизаций, даже в случае появления симптомов. К тому же в субботу-воскресенье поликлиники закрыты, поэтому в понедельник-вторник приходит большинство людей. Из-за этого происходит такой скачок", - сказал Коджахметов.

По его словам, лучше и корректнее сравнивать не день ко дню, а неделю к неделе. Таким образом становится видно, как картина пандемии в Казахстане улучшалась от недели к неделе.

К примеру, за первую полную неделю августа - с 3-го по 9-е число - в Казахстане выявили 14 720 зараженных коронавирусом и больных пневмонией с симптомами COVID-19. В последнюю неделю месяца - с 24 по 30 августа - число новых заболевших составило лишь 4 075 человек. В сентябре и начале октября количество новых случаев продолжило уменьшаться:

с 31 августа по 6 сентября - 2 660 новых больных;

с 7 по 13 сентября - 2 324 новых больных;

с 14 по 20 сентября - 1 942 новых больных;

с 21 по 27 сентября - 1 810 заболевших;

с 28 сентября по 4 октября - 1 579 заболевших.

Однако на прошедшей неделе динамика изменилась. Впервые с начала августа ежесуточный прирост не сократился, а увеличился - пока незначительно, с 5 по 11 октября общее число новых заболевших составило 1 896 человек.

Ежедневная информация о новых зараженных из регионов поступает не в полной мере: нет данных о заболевших коронавирусной пневмонией. Общие цифры объединяют и публикуют раз в несколько дней. Поэтому на сегодня в Министерстве здравоохранения смогли предоставить лишь данные на 30 сентября. Но они также помогут оценить ситуацию с пандемией коронавируса в разных областях Казахстана.

Судя по этой таблице, Костанайская область по количеству заболевших пневмонией с признаками коронавирусной инфекцией занимает 4-е место в стране после ВКО, Нур-Султана и Алматы. Напомним, что статистику по пневмонии управление здравоохранения Костанайской области не предоставляет СМИ с 4 сентября. Как сообщил в последнем ответе на запрос "НГ" руководитель управления Вячеслам Дудник, данные будут оглашатья по первым числам каждого месяца. То есть, предоставления важной для общества информации нам, видимо: следует ждать не ранее 1 ноября.

Отметим, что рост заболевших не остался без внимания Минздрава. В ряде регионов уже вступили в силу новые карантинные меры.

С 9 октября город Булаево в Северо-Казахстанской области закрыли на строгий карантин. Ограничительные меры идентичны тем, что вводились по Казахстану весной. К примеру, ввели запрет на визиты соседей, знакомых, родственников. Несовершеннолетним ограничили передвижение без сопровождения взрослых после 19.00, а пенсионерам предписали соблюдать режим самоизоляции.

11 октября на карантин закрыли еще один населенный пункт СКО - село Явленка Есильского района.

С 13 октября карантинные меры усилили и в Мангистауской и Атырауской областях. Приостановлена деятельность фитнес-центров, тренажерных залов и спортивных объектов. В Мангистау по выходным приостановили работу общественного транспорта, а в Атырауской области сократили время работы кафе и ресторанов, рынков и торговых домов.

С сегодняшнего дня, 14 октября, в Нур-Султане также вводятся дополнительные ограничения на работу кафе, ресторанов, автобусов, госслужб и других сфер.

Добавим, цифры, приведенные в материале, являются официальными и могут не отражать реальной картины. Минздрав учитывает только тех граждан, которые обратились за медицинской помощью. Граждане, переболевшие дома и лечившиеся самостоятельно, без обращения к врачу и сдачи анализов, в статистику не вошли.