Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выступил с заявлением после беспорядков в Бишкеке, в ходе которых протестующие захватили Белый дом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "АКИpress".

Видео появилось на официальном YouTube-канале президента страны.

"Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок. Они нарушили мирную жизнь горожан. Они не повиновались правоохранителям, избили медиков и нанесли повреждения зданиям. Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина. Пока что мы приняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации", - сказал Жээнбеков.

"Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата. Я предложил Центральной избирательной комиссии тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов", - сказал президент.

Он призвал лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их из мест скопления.

"Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил. Мир нашей страны и безопасность нашего общества - это самые важные вещи. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле", - сказал Жээнбеков.

Протестующие в Бишкеке захватили Белый дом