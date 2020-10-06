Противостояние митингующих с силовиками, продолжающееся с 20.00, завершилось захватом Белого дома, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg и РИА Новости.

Фото: Sputnik Кыргызстан

Сторонники партий, не прошедших в законодательный орган республики, протаранили ворота грузовиком, после чего ворвались внутрь. По сообщениям очевидцев, за несколько минут до этого из здания парламента выехала колонна автомобилей.

Ворвавшиеся в Белый дом люди скандируют: "Не ломай" и призывают друг друга не грабить здание парламента.

Фото с сайта 24.kg

Как сообщили очевидцы, в здание вместе с митингующими вошел сын экс-президента республики Алмазбека Атамбаева Кадыр Атамбаев.

На территории нет сотрудников СГО. По неподтвержденным данным, президент Сооронбай Жээнбеков вылетел на юг. Руководитель аппарата главы государства Досалы Эсеналиев, пресс-секретарь Толгонай Стамалиева недоступны для комментариев.

Также протестующие сломали ворота СИЗО Госкомитета нацбезопасности страны и после переговоров освободили бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

Утром 5 октября около двух тысяч сторонников партий, не прошедших в парламент страны, начали акцию протеста в центре Бишкека. Они потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Вечером митингующие вооружились палками, арматурой и брусчаткой и начали возводить баррикады из кусков металлического забора.



Как отмечали в МВД республики, милиция начала разгонять активистов из-за их агрессивного поведения.

По информации Минздрава, в больницы доставили более 120 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Примерно половина госпитализированных - сотрудники силовых органов.

Парламентские выборы прошли накануне. По предварительным данным, в законодательный орган проходят проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).

Остальные не преодолели семипроцентный барьер. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях на выборах. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

Сын Алмазбека Атамбаева Сейитбек Атамбаев является лидером одной из партий "Социал-Демократы Кыргызстана".

Исполняющий обязанности генерального прокурора Кыргызстана Алмамбет Шыкмаматов рассказал о первых шагах, которые он намерен предпринять на новом посту. По словам Шыкмаматова, в ближайшие часы совместно с Советом безопасности и новым главой ГКНБ - исполняющим обязанности руководителя ведомства Омурбеком Суваналиевым и МВД будет обсуждаться план по координации действий для стабилизации общественно-политической ситуации в стране.

"Мы не должны допустить массовых беспорядков, мародерства и ухудшения обстановки. Как можно скорее мы должны войти в правовое русло и действовать слаженно", - отметил Алмамбет Шыкмаматов.

Как глава надзорного органа, он намерен возбудить ряд уголовных дел.

"Будет возбуждено уголовное дело по факту массовой фальсификации выборов депутатов Жогорку Кенеша", - сказал исполняющий обязанности генерального прокурора.

Алмамбет Шыкмаматов также отметил, что уголовное дело будет заведено на Райымбека Матраимова. Однако он не уточнил, по каким статьям Уголовного кодекса будет предъявлено обвинение.

Райымбек Матраимов - экс-зампредседателя таможенной службы Кыргызстана. Осенью прошлого года кыргызские СМИ опубликовали расследование о коррупции на таможне, которая, по данным местных журналистов, стала частью деятельности мультимиллионера Хабибулы Абдукадыра и членов его семьи. В расследовании утверждается, что Матраимов помогал отмыть через Кыргызстан 700 миллионов долларов.

Итоги выборов в Жогорку Кенеш отменили. Это было основное требование оппозиции, и его исполнили.

"Но пока мы не назначаем дату нового голосования. Не до этого", - сообщил Алмамбет Шыкмаматов.