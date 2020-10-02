На торжественное мероприятие сегодня, 2 октября, пригласили ветеранов уголовно-исполнительной системы, которые в разные годы возглавляли следственный изолятор. Для них обход административных зданий и режимных корпусов стал источником воспоминаний, для журналистов - возможностью заглянуть в совсем другой мир, в котором уже побывали герои многих наших публикаций.

История изолятора началась 1 октября 1891 года, когда сюда привезли первых заключенных

История УК-161/1 ведет отсчет с 1 октября 1891 года, когда в изолятор привезли первых заключенных. Через 7 лет, в 1898-м, построили 1-й и 3-й корпуса, потому что площади маленького здания уже не хватало для растущего города. В 1914 году был выстроен 2-й корпус. В советское время учреждения продолжали расширять: в 1967 году появились здания учебно-производственных мастерских, в 1972-м - административное здание, в 1986-м и 1988-м запустили в эксплуатацию еще два корпуса.

Начальник УК 161/1 Ерик Рамазанов: «Трудности бывают, но мы с ними справляемся»

- Трудности, конечно, бывают, но мы с ними справляемся, - рассказал начальник УК-161/1, подполковник юстиции Ерик РАМАЗАНОВ. - Каких-то особых проблем на сегодня у нас нет, государство выделяет все необходимое. За время моего руководства побегов и каких-то чрезвычайных ситуаций не случалось.

Во время экскурсии показали тир, где сотрудники СИЗО отрабатывают навыки стрельбы из огнестрельного оружия, а также внутренний двор СИЗО и плац.

В тире проводят занятия по огневой подготовке

Бывшие руководители УК-161/1 вспоминали, каким изолятор был раньше. Полковник юстиции Сергей МОЩЕНКО руководил СИЗО в 1995-1997 годах. После этого 10 лет был начальником колонии "Черный беркут" в Житикаре, 8 лет - начальником в костанайской «четверке» (УК-161/2 Костаная - «НГ») тогда это была колония общего режима. При Мощенко "четверку" перепрофилировалина строгий режим, который действует и сейчас. Вышел на пенсию в должности начальника областного управления ДУИС.

Сергей Мощенко: «Здесь прошла моя молодость»

- Сегодня мне есть, что вспомнить - здесь прошла моя молодость! - сказал Сергей Иванович. - Я заканчивал Ленинградское училище, там учился 4 года. Когда приехал в Костанайскую область, начал работать в Кушмуруне, проработал там 5 лет. Начинал оперативником. Так что вся моя жизнь посвящена местам лишения свободы.

- Тяжело ли быть руководителем такого специфического учреждения? - спросил корреспондент «НГ».

- Это очень большая ответственность. Все вопросы, начиная с оперативной, режимной обстановки и заканчивая хозяйственным порядком. Бывали, конечно, и проблемные ситуации, случались и побеги - в «четверке» однажды заключенный сбежал через забор. Охранники проспали. Правда, ушел недалеко - его тут же поймали. Но мы учимся на своих ошибках, сейчас такие случаи происходят все реже.

В административном здании есть стенд с фотографиями бывших руководителей. Участники экскурсии внимательно его рассматривали.





В актовом зале СИЗО бывшие руководители сказали напутственные слова нынешним сотрудникам, поделились жизненным опытом и советами. Под аплодисменты ветеранам вручили благодарственные письма.





Контрастом с оживленной атмосферой актового зала стали корпусы СИЗО: темные и узкие коридоры, решетки и железные двери.

Показали и комнату, в которой у арестованных берут отпечатки пальцев и делают фотографии для личных дел, а также столовую, где готовят еду для заключенных.

- Они у нас питаются хорошо, - заверила заведующая столовой Гульнар НУРУШЕВА. - Например, три раза в неделю едят рыбу, также мы обеспечиваем овощами, фруктами и соками. Меню обновляется каждый месяц. У заключенных трехразовое питание: каждый день в меню есть мясо и яблоки. То есть, созданы все условия. Бывают и просьбы от заключенных, но редко - в основном, если они больны или у них аллергическая реакция на определенные продукты. Мы стараемся все это учитывать.





Есть в СИЗО и небольшая библиотека, на полках надписи «Художественная литература», «Жизнь великих людей»... Библиотекарь Нуржамал КУЛЬПИИСОВА работает здесь уже 9 лет. Книги заключенным раздает каждый день.

В библиотеке УК 161/1 8 507 книг

- Заключенные читают много, причем книги очень разных авторов и жанров: тут и Пушкин с Лермонтовым, и Чарльз Диккенс. Читают и классику, и фантастику , - комментирует Нуржамал.

Фото Андрея СКИБЫ





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