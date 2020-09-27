По словам главного тренера "Тобола" Григория БАБАЯНА, команда не смогла реализовать игровые моменты и он не доволен результатом игры.

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— Мы не лучшим образом сыграли. Моменты, которые создавали, не смогли реализовать. «Тараз» очень хорошо играет на контратаках и при стандартных ситуациях. Со стандартами справились полностью, а вот две контратаки все-таки пропустили в следствие наших же ошибок, где сыграли очень плохо в обороне, - цитирует Бабаяна пресс-служба ФК "Тобол". - Конечно, я недоволен ничьей, и мы должны улучшать игру во всех фазах. Нужно принять этот результат и работать дальше.

Бабаян также отметил, что защитник "Тобола" Сергей Малый отсутствовал из-за "небольшого повреждения" и скорее всего к следующей игре он будет полностью готов.

Напомним, 11 тур чемпионата РК по футболу среди команд премьер-лиги состоялся вчера, 26 сентября. Игра прошла в Алматы на поле Академии имени Тимура Сегизбаева и завершилась со счетом 0:0.