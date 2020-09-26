"Тобол" и "Тараз" сыграли вничью в первом матче 11-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра прошла в Алматы на поле Академии имени Тимура Сегизбаева и завершилась со счетом 0:0.

"Тобол" поднялся с пятого на четвертое место в турнирной таблице, имея по 17 очков с идущим третьим "Ордабасы". При этом в случае положительного результата костанайский клуб мог бы сместить "Астану" со второй строчки.

При этом конкурентам "Тобола" только предстоит еще провести матчи 11-го тура, остальные встречи которого пройдут в два дня.

Завтра, 27 сентября, состоятся игры "Окжетпес" - "Кайрат" (16:00) и "Астана" - "Жетысу" (18:15). В понедельник, 28 сентября, пройдут матчи "Кызыл-Жар СК" - "Кайсар" (14:00) и "Шахтер" - "Каспий" (17:00).

С положением команд можно ознакомиться здесь.