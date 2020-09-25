И речь не только о том, что 28 сентября горожанам включат отопление. С этого сезона температура воды, бегущей по батареям в квартирах и офисах, станет немного выше. Предыдущий норматив действовал на протяжении 30 лет. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК".

Иллюстративное фото kurganfm.ru

- С целью улучшения качественно-количественного регулирования отпуска теплоты пересмотрен температурный график сетевой воды системы централизованного теплоснабжения действовавший на протяжении 30 лет. В 2020 году 31 августа был утверждён новый температурный график, - сообщили в пресс-службе теплокомпании. - Считаем, что увеличение температуры в подающем трубопроводе повысит уровень комфорта наших потребителей и снизит количество обращений жителей города в осенне-весенний период.

Согласно новому графику, при среднесуточной температуре воздуха на лице от +10 градусов до -5 градусов, температура воды в подающем трубопроводе будет увеличена на 5 градусов. И если раньше она составляла 55 градусов, то по новому графику, температура воды будет на уровне 60 градусов.

Ранее действовавший график

Новый график

Напомним, многоквартирные жилые дома, имеющие исправные приборы учета тепловой энергии (ОПУТ), могут включить отопление раньше общеустановленного срока, подав соответствующее заявление от жильцов в КТЭК. По данным теплокомпании на 12.00 25 сентября с такими заявлениями к ним обратились 27 домов.