Отопительный сезон, по сообщению пресс-службы ГКП "КТЭК", в Костанае начнется 28 сентября. Однако, если в вашем доме установлен исправный теплосчетчик, вы можете запустить в своем доме отопление раньше общеустановленного срока. Как это сделать, рассказали в пресс-службе теплокомпании.

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- Многоквартирные дома, имеющие исправные приборы, позволяющие четко зафиксировать момент начала потребления тепловой энергии, могут включить отопление на основании заявления жителей или по согласованию старшей по дому, - сообщили в пресс-службе. - Важно: если в доме есть юридическое лицо, необходимо получить его согласие на подключение тепловой энергии.

Что касается домов, где отопление начисляется расчетным путем (по норме), они будут включены только после официального начала отопительного сезона. Это касается и тех домов, где ещё не завершился процесс включения ОПУТ в состав общего имущества.

Кроме того, дома, где в данный момент отсутствует ГВС из-за реконструкции тепломагистралей, отопление получат после официального начала отопительного сезона.