"Нам что, социальный взрыв нужен?" - Дело руководителя отдела архитектуры Костаная рассмотрит совет по этике
Георгий ГОВОРОВ
Об этом заявил заместитель руководителя департамента по делам госслужбы Костанайской области Ерлан САЛЫКБАЕВ на заседании совета по защите прав предпринимателей, которое прошло 23 сентября.
Руководитель отдела архитектуры акимата Костаная Ерлан Казиев /Фото со страницы акима Костаная в Instagram
- От члена совета по этике, руководителя филиала НПП "Атамекен" Мурата Абенова в адрес нашего департамента поступило письмо о нарушениях со стороны уполномоченного органа в сфере архитектуры, - пояснил "НГ" Салыкбаев. - С учётом его позиции и с целью выявления всех обстоятельств было возбуждено дисциплинарное дело по факту нарушения Закона "О госслужбе" и норм Этического кодекса. Служебное расследование для того и проводится, чтобы определить - виновен или невиновен. Итоги расследования будут переданы членам совета по этике, которые коллегиально изучат их и примут окончательное решение. Дело возбуждено 22 сентября, через 15 дней будут итоги. Пока мы не можем говорить ни о степени виновности руководителя отдела, ни о каких-либо нарушениях прав граждан.
В пресс-службе Региональной палаты предпринимателей сообщили, что основанием для возбуждения дисциплинарного дела в отношении руководителя отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Ерлана Казиева стало необоснованное начисление налога на рекламу.
- Работа госорганом была проделана поверхностно, - отметил на заседании председатель совета по защите прав предпринимателей Костанайской области Владимир ШАКУН. - С предпринимателями не поработали, не дали им обжаловать. Здесь махом затронуты интересы 1 251 предпринимателя. Все они оказались в сложной ситуации - некоторые даже оплатили долги, чтобы разблокировать счета. Нам что, социальный взрыв нужен? При этом нарушение интересов бизнеса происходит в количестве тысяч, а должностных лиц к ответственности привлекают единицы. Вот в чем проблема. Кто-то явно нарушил требования Закона «О рекламе». Принципиальную оценку надо дать. Полагаю, что мы должны поставить вопрос об ответственности виновных должностных лиц.
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