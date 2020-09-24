Об этом заявил заместитель руководителя департамента по делам госслужбы Костанайской области Ерлан САЛЫКБАЕВ на заседании совета по защите прав предпринимателей, которое прошло 23 сентября.

Руководитель отдела архитектуры акимата Костаная Ерлан Казиев /Фото со страницы акима Костаная в Instagram

- От члена совета по этике, руководителя филиала НПП "Атамекен" Мурата Абенова в адрес нашего департамента поступило письмо о нарушениях со стороны уполномоченного органа в сфере архитектуры, - пояснил "НГ" Салыкбаев. - С учётом его позиции и с целью выявления всех обстоятельств было возбуждено дисциплинарное дело по факту нарушения Закона "О госслужбе" и норм Этического кодекса. Служебное расследование для того и проводится, чтобы определить - виновен или невиновен. Итоги расследования будут переданы членам совета по этике, которые коллегиально изучат их и примут окончательное решение. Дело возбуждено 22 сентября, через 15 дней будут итоги. Пока мы не можем говорить ни о степени виновности руководителя отдела, ни о каких-либо нарушениях прав граждан.

В пресс-службе Региональной палаты предпринимателей сообщили, что основанием для возбуждения дисциплинарного дела в отношении руководителя отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Ерлана Казиева стало необоснованное начисление налога на рекламу.

- Работа госорганом была проделана поверхностно, - отметил на заседании председатель совета по защите прав предпринимателей Костанайской области Владимир ШАКУН. - С предпринимателями не поработали, не дали им обжаловать. Здесь махом затронуты интересы 1 251 предпринимателя. Все они оказались в сложной ситуации - некоторые даже оплатили долги, чтобы разблокировать счета. Нам что, социальный взрыв нужен? При этом нарушение интересов бизнеса происходит в количестве тысяч, а должностных лиц к ответственности привлекают единицы. Вот в чем проблема. Кто-то явно нарушил требования Закона «О рекламе». Принципиальную оценку надо дать. Полагаю, что мы должны поставить вопрос об ответственности виновных должностных лиц.